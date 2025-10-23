Запланована подія 2

Читати українською

Цена на нефть выросла на фоне новых санкций США против России

нефть, нефтеперерабатывающий завод
Мировые цены на нефть выросли. / Freepik

Мировые цены на нефть резко выросли после того, как Министерство финансов США ввело санкции против двух крупнейших нефтекомпаний России, усиливая давление на Москву для прекращения войны в Украине.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Вloomberg.

Цена нефти Brent выросла на 3,9% и составила около 65 долларов за баррель, а West Texas Intermediate подскочила до 61 доллара. Основанием стало внесение в черный список российских гигантов ПАО "Роснефть" и ПАО "Лукойл".

Нефтеперерабатывающие заводы в Индии — ключевые покупатели российской сырой нефти — заявили, что ограничения делают невозможным продолжение поставок.

Как отмечает агентство, санкции знаменуют поворот на 180 градусов для президента США Дональда Трампа, который неделей ранее планировал встречу с Путиным, но теперь заявил, что не хочет тратить время впустую.

"Эти санкции знаменуют собой изменение подхода президента Трампа к России и открывают путь к более жестким санкциям в будущем, что в конечном счете может повлиять на потоки российской нефти", – сказал Уоррен Паттерсон, руководитель отдела стратегии сырьевых товаров ING Groep NV.

"Роснефть" (возглавляемая близким союзником Путина Игорем Сечиным) и "Лукойл" являются двумя крупнейшими российскими производителями, на которые вместе приходится почти половина общего объема экспорта страны (согласно оценкам Bloomberg).

Трамп также заявил, что планирует поговорить с президентом Китая Си Цзиньпином по поводу покупки российской нефти, а премьер-министр Индии Нарендра Моди уже заверил его, что страна сократит свои закупки.

"Это, безусловно, одна из важнейших мер, предпринятых США, но я думаю, что его влияние будет приглушено широким использованием незаконных финансовых сетей", - сказала Рейчел Зимба, аналитик Центра новой американской безопасности.

"Рынку понадобится время, чтобы точно осознать, что это значит", - отметила Вандана Хари, основательница Vanda Insights, добавив, что это, вероятно, станет "серьезной причиной для нефтеперерабатывающих заводов в Индии и Китае".

Напомним, Соединенные Штаты внесли в санкционный список "Роснефть" и "Лукойл" - две ведущие нефтяные компании РФ. Также ограничения распространяются на их дочерние компании, зарегистрированные в России. Все компании, где доля "Роснефти" или "Лукойла" составляет 50% и более, автоматически подпадают под санкции.

Автор:
Татьяна Ковальчук