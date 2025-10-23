- Категория
Цена на нефть выросла на фоне новых санкций США против России
Мировые цены на нефть резко выросли после того, как Министерство финансов США ввело санкции против двух крупнейших нефтекомпаний России, усиливая давление на Москву для прекращения войны в Украине.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Вloomberg.
Цена нефти Brent выросла на 3,9% и составила около 65 долларов за баррель, а West Texas Intermediate подскочила до 61 доллара. Основанием стало внесение в черный список российских гигантов ПАО "Роснефть" и ПАО "Лукойл".
Нефтеперерабатывающие заводы в Индии — ключевые покупатели российской сырой нефти — заявили, что ограничения делают невозможным продолжение поставок.
Как отмечает агентство, санкции знаменуют поворот на 180 градусов для президента США Дональда Трампа, который неделей ранее планировал встречу с Путиным, но теперь заявил, что не хочет тратить время впустую.
"Эти санкции знаменуют собой изменение подхода президента Трампа к России и открывают путь к более жестким санкциям в будущем, что в конечном счете может повлиять на потоки российской нефти", – сказал Уоррен Паттерсон, руководитель отдела стратегии сырьевых товаров ING Groep NV.
"Роснефть" (возглавляемая близким союзником Путина Игорем Сечиным) и "Лукойл" являются двумя крупнейшими российскими производителями, на которые вместе приходится почти половина общего объема экспорта страны (согласно оценкам Bloomberg).
Трамп также заявил, что планирует поговорить с президентом Китая Си Цзиньпином по поводу покупки российской нефти, а премьер-министр Индии Нарендра Моди уже заверил его, что страна сократит свои закупки.
"Это, безусловно, одна из важнейших мер, предпринятых США, но я думаю, что его влияние будет приглушено широким использованием незаконных финансовых сетей", - сказала Рейчел Зимба, аналитик Центра новой американской безопасности.
"Рынку понадобится время, чтобы точно осознать, что это значит", - отметила Вандана Хари, основательница Vanda Insights, добавив, что это, вероятно, станет "серьезной причиной для нефтеперерабатывающих заводов в Индии и Китае".
Напомним, Соединенные Штаты внесли в санкционный список "Роснефть" и "Лукойл" - две ведущие нефтяные компании РФ. Также ограничения распространяются на их дочерние компании, зарегистрированные в России. Все компании, где доля "Роснефти" или "Лукойла" составляет 50% и более, автоматически подпадают под санкции.