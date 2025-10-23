Ціна на нафту зросла на тлі нових санкцій США проти Росії

Світові ціни на нафту різко зросли після того, як Міністерство фінансів США запровадило санкції проти двох найбільших нафтокомпаній Росії, посилюючи тиск на Москву для припинення війни в Україні.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Вloomberg.

Ціна нафти Brent зросла на 3,9% і склала близько 65 доларів за барель, а West Texas Intermediate підскочила до 61 долара. Підставою стало внесення до чорного списку російських гігантів ПАТ "Роснефть" та ПАТ "Лукойл".

Нафтопереробні заводи в Індії — ключові покупці російської сирої нафти — заявили, що обмеження унеможливлять продовження поставок.

Як зазначає агентство, санкції знаменують поворот на 180 градусів для президента США Дональда Трампа, який тижнем раніше планував зустріч із Путіним, але тепер заявив, що не хоче марно витрачати час.

"Ці санкції знаменують собою зміну підходу президента Трампа до Росії та відкривають шлях до жорсткіших санкцій у майбутньому, що зрештою може вплинути на потоки російської нафти", – сказав Воррен Паттерсон, керівник відділу стратегії сировинних товарів ING Groep NV.

"Роснефть" (очолювана близьким союзником Путіна Ігорем Сєчіним) та "Лукойл" є двома найбільшими російськими виробниками, на які разом припадає майже половина загального обсягу експорту країни (згідно з оцінками Bloomberg).

Трамп також заявив, що планує поговорити з президентом Китаю Сі Цзіньпіном щодо купівлі російської нафти, а прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді вже запевнив його, що країна скоротить свої закупівлі.

"Це, безумовно, один із найважливіших заходів, вжитих США, але я думаю, що його вплив буде приглушено широким використанням незаконних фінансових мереж", – сказала Рейчел Зімба, аналітик Центру нової американської безпеки.

"Ринку знадобиться час, щоб точно усвідомити, що це означає", – зазначила Вандана Харі, засновниця Vanda Insights, додавши, що це, ймовірно, стане "серйозною причиною занепокоєння для нафтопереробних заводів в Індії та Китаї".

Нагадаємо, Сполучені Штати внесли до санкційного списку "Роснєфть" і "Лукойл" - дві провідні нафтові компанії РФ. Також обмеження поширюються на їхні дочірні підприємства, зареєстровані в Росії. Всі компанії, де частка "Роснєфті" або "Лукойлу" становить 50% і більше, автоматично підпадають під санкції.