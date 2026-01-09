Трамп підтримав законопроєкт про санкції проти Росії

Президент США Дональд Трамп підтвердив підтримку законопроєкту про санкції проти Росії, але підкреслив, що сенатори можуть запровадити їх лише за його згоди.

Як пише Delo.ua, про це очільник Білого дому заявив у інтерв’ю для Fox News, передає "Інтерфакс-Україна".

Відповідаючи на запитання про підтримку законопроєкту щодо санкцій проти Росії, Трамп зауважив, що, на його думку, близько 85 сенаторів цього хочуть.

"Так, вони роблять це лише лише за моєї згоди, і, знаєте, я це підтримую. Сподіваюся, що нам не доведеться його використовувати. Знаєте, у нас зараз великі санкції проти Росії", - наголосив президент США.

Він також звернув увагу на різницю між Росією та Україною. Трамп підкреслив, що попри проблеми російської економіки, Росія є значно більшою та потужнішою державою.

"Економіка Росії дуже погана, але вона (країна - ІФ-У) значно більша, ніж Україна. Знаєте, вони набагато більша, потужніша країна з цього погляду", — переконаний Трамп.

Він також згадав про ситуацію з захопленими США російськими танкерами.

"Володимир Путін це зробив, ми дійсно вивели цей танкер під російським прапором. Ми разом із Великою Британією, дійсно знищили цей російський танкер із прапором…Російські кораблі, це був підводний човен і есмінець. Вони обидва пішли дуже швидко, коли ми прибули. І ми захопили корабель, і нафта зараз вивантажується", - розповів Трамп.

Напередодні Трамп схвалив двопартійний законопроєкт щодо посилення санкцій проти Росії, робота над яким тривала місяцями.

Сенат США розгляне законопроєкт про санкції за купівлю та імпорт нафти з РФ

До Сенату США внесли двопартійний законопроєкт, який передбачає санкції за купівлю або сприяння імпорту нафти та нафтопродуктів з Росії.

Документ створює правову основу для посилення санкційного тиску на нафтові доходи РФ. У разі його ухвалення президент США Дональд Трамп упродовж 90 днів буде буде зобов’язаний ввести санкції проти осіб, які залучені до імпорту російської нафти. Такий перелік формуватиме міністр фінансів після консультацій з держсекретарем США.

Трамп заявляв у листопаді, що він "не проти" того, що республіканці працюють над законопроєктом щодо санкцій проти країн, які ведуть бізнес з Росією.

Сенатор Ліндсі Грем зауважував, що законопроєкт надасть Трампу "більше інструментів для припинення кровопролиття в Україні" і дозволить президентові США на власний розсуд запроваджувати вторинні санкції та мита проти країн, які продовжують купувати дешеву російську нафту та газ.

Агенство Reuters з посиланням на високопосадовця Білого дому повідомляло, що Трамп погодився підписати законопроєкт про запровадження санкцій проти країн, які продовжують співпрацю з Росією, але лише за умови, що документ міститиме положення про його право ухвалювати фінальне рішення щодо будь-яких обмежень.

Раніше Ліндсі Грем та сенатор від Демократичної партії Річард Блюменталь просували ухвалення законопроєкту, який передбачає можливість запровадження 500% тарифу на імпорт товарів з країн, що купують російську нафту та інші енергоресурси. Але Трамп висловлювався проти його ухвалення.