США готовят санкции против покупателей российской нефти и газа

Сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм заявил, что достигнута договоренность с Белым домом о новом законопроекте о санкциях против России. Документ предусматривает полномочия для президента США Дональда Трампа вводить пошлины и санкции против стран, покупающих дешевую российскую нефть или газ.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение "Суспільного".

О договоренности Грэм сообщил во время пресс-конференции в Киеве. По его словам, Белый дом поддержал согласованную версию законопроекта, открывающего путь к его принятию.

"Это значит, что он станет законом", - заявил сенатор.

По словам Грэма, законопроект имеет 85 соавторов. Его согласовали с сенаторами Ричардом Блюменталем и Джином Шахином, чтобы обеспечить поддержку администрации США.

Документ направлен на страны, продолжающие покупать российские энергоресурсы и, по словам сенатора, финансово поддерживают режим Владимира Путина. Грэм заявил, что такие государства должны искать альтернативные источники поставок нефти и газа.

Он также отметил, что принятие пакета санкций даст США дополнительные инструменты для усиления обороноспособности Украины, в частности, в сфере противодействия баллистическим ракетам. Законопроект также должен создать механизмы наказания для стран, обходящих санкции и зарабатывающих на войне.

В то же время Грэм заявил, что не видит в США значительной поддержки прямой военной помощи Украине. По его словам, Европа готова покупать американское оружие, а США должны продолжать его продавать и сотрудничать с Украиной в сфере беспилотников.

Ранее стало известно, что администрация Трампа 16 мая решила не продлевать лицензию, разрешавшую морские операции по поставке и продаже уже загруженной на суда российской нефти и нефтепродуктов. США ослабили санкции против российской нефти в марте 2026 года.

Напомним, двухпартийная группа американских сенаторов хочет убедить министра финансов США Скотта Бессента поддержать принятие законопроекта о новых санкциях против России, который уже долгое время остается без движения в Конгрессе