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Американские сенаторы давят на главу Минфина США для принятия закона об "адских" санкциях против России
Двухпартийная группа американских сенаторов хочет убедить министра финансов США Скотта Бессента поддержать принятие законопроекта о новых санкциях против России, который уже долгое время остается без движения в Конгрессе
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает The Wall Street Journal.
Еще в конце прошлого года в Сенат США внесли двухпартийный законопроект, предусматривающий санкции за покупку или содействие импорту нефти и нефтепродуктов из России.
Законопроект, соавторами которого являются сенаторы-республиканец Линдси Грэм и демократ Ричард Блументаль, предоставляет президенту США Дональду Трампу право вводить санкции и пошлины в отношении стран, ведущих бизнес с Россией, в частности, покупают российскую нефть или уран.
Несмотря на широкую двухпартийную поддержку, документ фактически заблокирован из-за сопротивления Белого дома.
Администрация Трампа стремится смягчить отдельные положения законопроекта, чтобы президент имел больше свободы для переговоров с Москвой о возможном мирном урегулировании войны в Украине.
Сторонники законопроекта Грэма-Блументаля считают, что только жесткое экономическое и военное давление может заставить Россию серьезно отнестись к мирным переговорам.
"Нет смысла принимать закон, если президент не готов его выполнять. Нам нужна четкая позиция: "Я с вами соглашаюсь, передайте мне этот инструмент, и я его использую", - заявил сенатор Майк Раундс.
Сенатор Крис Кунс сообщил, что во время встречи законодатели попытаются убедить Бессента в необходимости более активной поддержки законопроекта со стороны президента для принятия в Сенате.
Кроме того, конгрессмены планируют призвать главу Минфина не продлевать исключения из санкций в отношении российской нефти.
После войны между США и Ираном и закрытия Ормузского пролива Министерство финансов трижды подряд продлило 30-дневные исключения из санкций на российскую нефть, чтобы смягчить глобальный дефицит энергоносителей. Последнее такое разрешение завершило действие в июне .
Еще в прошлом году Линдси Грэм заявлял, что Дональд Трамп фактически "дал зеленый свет" законопроекту. Сам Трамп также говорил, что не возражает против его продвижения в Конгрессе.
Однако в последние месяцы работа над документом существенно замедлилась из-за отсутствия открытой поддержки со стороны президента и попытки Белого дома изменить его текст.
Ранее Линдси Грэм и сенатор от Демократической партии Ричард Блюменталь продвигали принятие законопроекта, предусматривающего возможность введения 500% тарифа на импорт товаров из стран, покупающих российскую нефть и другие энергоресурсы. Но Трамп высказывался против его принятия.