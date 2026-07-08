Американські сенатори тиснуть на главу Мінфіну США для ухвалення закону про "пекельні" санкції проти Росії

Двопартійна група американських сенаторів хоче переконати міністра фінансів США Скотта Бессента підтримати ухвалення законопроєкту про нові санкції проти Росії, який уже тривалий час залишається без руху в Конгресі

Як пише Delo.ua, про це повідомляє The Wall Street Journal.

Ще наприкінці минулого року доо Сенату США внесли двопартійний законопроєкт, який передбачає санкції за купівлю або сприяння імпорту нафти та нафтопродуктів з Росії.

Законопроєкт, співавторами якого є сенатори-республіканець Ліндсі Грем і демократ Річард Блументаль, надає президенту США Дональду Трампу право запроваджувати санкції та мита щодо країн, які ведуть бізнес із Росією, зокрема купують російську нафту чи уран.

Попри широку двопартійну підтримку, документ фактично заблокований через опір Білого дому.

Адміністрація Трампа прагне пом'якшити окремі положення законопроєкту, щоб президент мав більше свободи для переговорів із Москвою щодо можливого мирного врегулювання війни в Україні.

Прихильники законопроєкту Грема-Блументаля вважають, що лише жорсткий економічний і військовий тиск може змусити росію серйозно поставитися до мирних переговорів.

"Немає сенсу ухвалювати закон, якщо президент не готовий його виконувати. Нам потрібна чітка позиція: "Я з вами погоджуюся, передайте мені цей інструмент, і я його використаю"", — заявив сенатор Майк Раундс.

Сенатор Кріс Кунс повідомив, що під час зустрічі законодавці спробують переконати Бессента в необхідності активнішої підтримки законопроєкту з боку президента для ухвалення в Сенаті.

Крім того, конгресмени планують закликати главу Мінфіну не продовжувати винятки із санкцій щодо російської нафти.

Після війни між США та Іраном і закриття Ормузької протоки Міністерство фінансів тричі поспіль продовжувало 30-денні винятки із санкцій на російську нафту, щоб пом'якшити глобальний дефіцит енергоносіїв. Останній такий дозвіл завершив дію в червні.

Ще торік Ліндсі Грем заявляв, що Дональд Трамп фактично "дав зелене світло" законопроєкту. Сам Трамп також говорив, що не заперечує проти його просування в Конгресі.

Однак останніми місяцями робота над документом суттєво сповільнилася через відсутність відкритої підтримки з боку президента та спроби Білого дому змінити його текст.

Раніше Ліндсі Грем та сенатор від Демократичної партії Річард Блюменталь просували ухвалення законопроєкту, який передбачає можливість запровадження 500% тарифу на імпорт товарів з країн, що купують російську нафту та інші енергоресурси. Але Трамп висловлювався проти його ухвалення.