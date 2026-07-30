Прибуток Samsung досяг рекордних $60,9 млрд за підсумками другого кварталу

Південнокорейська компанія Samsung Electronics зафіксувала рекордні показники консолідованого доходу та операційного прибутку за підсумками другого кварталу 2026 року. Стрімкому фінансовому зростанню сприяв високий попит на мікросхеми пам'яті для серверів штучного інтелекту та загальне підвищення цін на напівпровідниковому ринку.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на фінансовий звіт компанії.

У квітні–червні 2026 року виробник досяг таких результатів:

Консолідований виторг: 171,5 трлн корейських вон (приблизно $116,7 млрд), що на 28% більше порівняно з попереднім кварталом.

Операційний прибуток: 89,5 трлн вон (близько $60,9 млрд) — новий історичний максимум для одного кварталу.

Прибуток на акцію (EPS): зріс на 52% — до 10 849 вон (близько $7,4) як для звичайних, так і для привілейованих акцій.

Основним драйвером зростання став напівпровідниковий підрозділ. Виторг цього напряму збільшився на 56% порівняно з першим кварталом і досяг 127,5 трлн вон ($86,7 млрд), а операційний прибуток становив 89,2 трлн вон ($60,7 млрд). Водночас підрозділ споживчої електроніки та мобільних пристроїв зафіксував зниження продажів на 9% у квартальному обчисленні.

Як наголосили в компанії, рекордних результатів вдалося досягти завдяки своєчасному задоволенню попиту на рішення для штучного інтелекту в умовах обмежених виробничих потужностей.

Довгостроковий прогноз S&P

За оцінками рейтингового агентства S&P, високий попит на мікросхеми пам'яті зберігатиметься щонайменше до 2028 року через структурний дефіцит пропозиції.

Аналітики прогнозують подальше зростання показників компанії:

Виторг: у 2026 році може сягнути 683 трлн вон ($461 млрд), а у 2027 році — 821 трлн вон ($558,5 млрд).

EBITDA: збільшиться з ~91 трлн вон ($61,9 млрд) у 2025 році до 393 трлн вон ($267,3 млрд) у 2026-му та 502 трлн вон ($341,5 млрд) у 2027 році.

Зростання підкріплюватиметься збільшенням частки компанії на ринку чипів пам'яті з високою пропускною здатністю (HBM) та у сфері контрактного виробництва напівпровідників.

Нагадаємо, прибуток Samsung від виробництва чипів зріс у 250 разів на тлі розвитку штучного інтелекту, а операційний прибуток напівпровідникового підрозділу досяг 89,2 трильйона вон ($62 млрд). Цей результат суттєво перевищив середні прогнози аналітиків, які очікували показник на рівні 79,3 трильйона вон ($55,1 млрд).