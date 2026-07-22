Samsung представив оновлену лінійку складаних смартфонів: які ціни в Україні

22 липня компанія Samsung Electronics представила нову серію складаних смартфонів Galaxy. До лінійки увійшли моделі Galaxy Fold8, Galaxy Fold8 Ultra, що втілює стандарт Ultra на більшому екрані, а також Galaxy Flip8, який став найтоншим серед усіх попередніх пристроїв цієї серії.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба "Samsung Україна".

"Сьогодні ми відкриваємо нову сторінку в історії складаних пристроїв завдяки нашій найповнішій на сьогодні лінійці, розробленій, щоби бути зручною для щоденного використання та достатньо потужною для майбутнього розвитку", — ТМ Ро, генеральний директор, президент і керівник підрозділу Device eXperience (DX) компанії Samsung Electronics.

Функції ШІ та сумісність з iOS

Усі пристрої нової серії отримали оптимізовані системи штучного інтелекту Galaxy AI та партнерські рішення Gemini Intelligence. Для захисту інформації вбудовано багаторівневу систему безпеки Samsung Knox.

Розробники оновили функціонал для користувачів, які переходять з iOS: застосунок Smart Switch дозволяє бездротово переносити дані, облікові записи, паролі та ключі доступу за допомогою QR-коду без встановлення додаткових програм. Також додано двосторонню сумісність Quick Share з AirDrop для обміну файлами між пристроями iOS та Galaxy.

Вартість моделей в Україні

В Україні відкрито передзамовлення на нові смартфони. Моделі доступні у кремовому та графітовому кольорах, Fold8 Ultra додатково представлено у кольорі глибокий фіолетовий, Fold8 — у лавандовому, а Flip8 — у рожевому.

Ціни на нову лінійку в Україні:

Galaxy Fold 8 Ultra (16 Гб/1 ТБ) — 117 999 грн;

Galaxy Fold 8 Ultra (12 Гб/512 Гб) — 99 999 грн;

Galaxy Fold 8 Ultra (12 Гб/256 Гб) — 90 999 грн;

Galaxy Fold 8 (16 Гб/1 ТБ) — 108 999 грн;

Galaxy Fold 8 (12 Гб/512 Гб) — 90 999 грн;

Galaxy Fold 8 (12 Гб/256 Гб) — 81 999 грн;

Galaxy Flip 8 (12 Гб/512 Гб) — 64 999 грн;

Galaxy Flip 8 (12 Гб/256 Гб) — 55 999 грн.

Покупцям нових пристроїв надається 6 місяців безкоштовного доступу до сервісу Google AI Pro із 5 ТБ хмарного сховища.

Раніше повідомлялося, що Samsung планує скасувати випуск майбутніх гнучких смартфонів серії Flip.