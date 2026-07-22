Samsung представил обновленную линейку сложных смартфонов: какие цены в Украине

22 июля компания Samsung Electronics представила новую серию сложных смартфонов Galaxy. В линейку вошли модели Galaxy Fold8, Galaxy Fold8 Ultra, олицетворяющей стандарт Ultra на большем экране, а также Galaxy Flip8, ставший самым тонким среди всех предыдущих устройств этой серии.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба " Samsung Украина".

"Сегодня мы открываем новую страницу в истории складных устройств благодаря нашей самой полной сегодня линейке, разработанной, чтобы быть удобной для ежедневного использования и достаточно мощной для будущего развития", - ТМ Ро, генеральный директор, президент и руководитель подразделения Device eXperience ( DX ) компании Samsung Electronics.

Функции ИИ и совместимость с iOS

Все устройства новой серии получили оптимизированные системы искусственного интеллекта Galaxy AI и партнерские решения Gemini Intelligence . Для защиты информации встроена многоуровневая система безопасности Samsung Knox .

Разработчики обновили функционал для пользователей, переходящих с iOS : приложение Smart Switch позволяет беспроводно переносить данные, учетные записи, пароли и ключи доступа с помощью QR -кода без установки дополнительных программ. Также добавлена двусторонняя совместимость Quick Share с AirDrop для обмена файлами между устройствами iOS и Galaxy .

Стоимость моделей в Украине

В Украине открыт предзаказ на новые смартфоны. Модели доступны в кремовом и графитовом цветах, Fold 8 Ultra дополнительно представлен в цвете глубокий фиолетовый, Fold 8 – в лавандовом, а Flip 8 – в розовом.

Цены на новую линейку в Украине:

Galaxy Fold 8 Ultra (16 Гб/1 ТВ) - 117 999 грн;

Galaxy Fold 8 Ultra (12 Гб/512 Гб) - 99 999 грн;

Galaxy Fold 8 Ultra (12 Гб/256 Гб) - 90 999 грн;

Galaxy Fold 8 (16 Гб/1 ТВ) - 108 999 грн;

Galaxy Fold 8 (12 Гб/512 Гб) - 90 999 грн;

Galaxy Fold 8 (12 Гб/256 Гб) - 81 999 грн;

Galaxy Flip 8 (12 Гб/512 Гб) - 64 999 грн;

Galaxy Flip 8 (12 Гб/256 Гб) - 55 999 грн.

Покупателям новых устройств предоставляется 6 месяцев бесплатного доступа к Google AI Pro с 5 ТВ облачного хранилища.

Ранее сообщалось, что Samsung планирует упразднить выпуск будущих гибких смартфонов серии Flip.