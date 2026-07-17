Найкращі смартфони 2026 року: 7 моделей, які дійсно варті уваги

Щороку виробники смартфонів обіцяють революційні зміни, але далеко не кожна новинка дійсно заслуговує на звання найкращої. У 2026 році ситуація виглядає інакше: конкуренція між Apple, Samsung і Google стала ще гострішою, а штучний інтелект перетворився на одну з головних переваг сучасних смартфонів.

Ми зібрали моделі, які справді заслуговують на увагу — незалежно від того, чи потрібен вам найкращий камерофон, продуктивний Android-флагман або універсальний смартфон на кожен день.

1. iPhone 17 — найкращий смартфон для більшості користувачів

Якщо потрібен універсальний смартфон, який буде актуальним ще багато років, iPhone 17 — один із найкращих виборів.

Його переваги:

висока продуктивність;

дисплей із частотою оновлення 120 Гц;

покращені камери;

тривала підтримка iOS;

чудова автономність.

Саме iPhone 17 багато експертів називають найкращим балансом між ціною та можливостями.

2. Samsung Galaxy S26 Ultra — флагман для тих, хто хоче максимум

Galaxy S26 Ultra традиційно залишається одним із найпотужніших Android-смартфонів.

Він підійде тим, кому потрібні:

професійна камера;

великий дисплей;

стилус S Pen;

потужний процесор;

висока автономність.

Це один із найкращих смартфонів для фотографії, роботи та мобільного геймінгу.

3. Google Pixel 10 Pro XL — король мобільної фотографії

Якщо головне для вас — камера, Pixel 10 Pro XL точно варто розглянути.

Його сильні сторони:

реалістична передача кольорів;

чудова нічна зйомка;

AI-редагування фотографій;

чистий Android;

швидкі оновлення системи.

Google продовжує робити ставку саме на програмну обробку зображень, і це приносить результат.

4. iPhone 17 Pro Max — найкращий iPhone для вимогливих користувачів

Це смартфон для тих, хто не хоче шукати компроміси.

Він пропонує:

одну з найкращих камер на ринку;

максимальну продуктивність;

великий дисплей;

рекордну автономність;

преміальні матеріали корпусу.

Якщо бюджет дозволяє, це один із найкращих смартфонів 2026 року.

5. Google Pixel 10 — найкращий Android за свої гроші

Не всім потрібен смартфон за понад тисячу доларів.

Pixel 10 став одним із найцікавіших пристроїв року завдяки:

потужним AI-функціям;

чудовій камері;

швидкій роботі Android;

регулярним оновленням;

привабливій ціні.

Багато профільних видань називають його найкращим Android-смартфоном для більшості користувачів.

6. Samsung Galaxy S26

Якщо Ultra здається занадто великим, Galaxy S26 стане чудовою альтернативою.

Він поєднує:

компактні розміри;

флагманську продуктивність;

якісний AMOLED-дисплей;

хороші камери;

тривалу підтримку.

Це універсальний Android-флагман, який підійде практично кожному.

7. iPhone 17 Air — найелегантніша новинка року

Apple зробила ставку на легкість і мінімальну товщину корпусу.

iPhone 17 Air підійде тим, хто:

любить компактні смартфони;

багато читає;

часто користується телефоном однією рукою;

цінує сучасний дизайн.

Попри тонкий корпус, смартфон пропонує продуктивність рівня флагманів.

Як обрати смартфон у 2026 році

Перед покупкою варто визначити свої пріоритети.

Найкращий універсальний смартфон — iPhone 17.

Найкращий Android-флагман — Samsung Galaxy S26 Ultra.

Найкраща камера — Google Pixel 10 Pro XL.

Максимальна автономність — iPhone 17 Pro Max.

Найкраще співвідношення ціни та можливостей — Google Pixel 10.

Компактний Android — Samsung Galaxy S26.

Найстильніший смартфон року — iPhone 17 Air.

Чому сучасні смартфони стали розумнішими

Головний тренд 2026 року — це не мегапікселі чи потужність процесорів, а можливості штучного інтелекту.

Нові смартфони вже вміють:

редагувати фотографії за кілька секунд;

перекладати розмови в режимі реального часу;

створювати тексти;

аналізувати документи;

допомагати з пошуком інформації;

автоматично оптимізувати роботу пристрою.

Саме AI сьогодні найбільше впливає на користувацький досвід і визначає розвиток мобільних технологій.

Висновок

У 2026 році вибір смартфона став цікавішим, ніж будь-коли. Apple, Samsung і Google пропонують різний підхід до дизайну, камер, програмного забезпечення та штучного інтелекту, але всі три компанії випускають пристрої, здатні задовольнити найвищі вимоги.

Якщо потрібно купити універсальний смартфон — зверніть увагу на iPhone 17. Любителям Android варто придивитися до Samsung Galaxy S26 Ultra або Google Pixel 10 Pro XL, а тим, хто шукає найкраще співвідношення ціни та можливостей, чудово підійде Google Pixel 10. Усі ці моделі залишатимуться актуальними ще багато років і впевнено входять до числа найкращих смартфонів 2026 року.