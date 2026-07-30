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Чернігівщина отримала від Швейцарії вісім генераторів для резервного живлення критичної інфраструктури

генератор
Чернігівщина отримала від Швейцарії вісім генераторів / БЕБ

Чернігівська область отримала вісім генераторів зі Швейцарії для резервного електроживлення об’єктів критичної інфраструктури та енергетичних підприємств. Загальна вага переданого обладнання становить 6,33 тонни.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Міненерго.

До Чернігівської області передали:

  • дизельний генератор на трейлері;
  • стаціонарний дизельний генератор;
  • шість портативних бензинових генераторів.

Обладнання надійшло зі складів хабів екстреної енергетичної допомоги Міністерства енергетики. Донором виступила швейцарська компанія "Tetra Laval International".

Генератори планують використовувати як резервні джерела живлення під час аварійних відключень електроенергії, зокрема на об’єктах критичної інфраструктури та енергетичних підприємствах регіону.

З початку 2026 року Україна отримала від міжнародних партнерів 4466 одиниць енергетичного обладнання, серед яких генератори, трансформатори, блочно-модульні котельні, когенераційні установки та котли. 

Автор:
Тетяна Гойденко