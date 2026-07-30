Скільки коштує проїхати 100 км на бензині, дизелі, газі та електриці

У липні найбільше зросла вартість експлуатації дизельного автомобіля: 100 км пробігу подорожчали за місяць на 66 грн — до 489 грн. Найдорожчим варіантом залишається бензинове авто — 567 грн за 100 км, тоді як домашня зарядка електромобіля коштує від 38 до 76 грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на розрахунки Інституту досліджень авторинку.

Для порівняння вартості експлуатації автомобілів аналітики використовували Volkswagen Golf VII FL у модифікаціях із різними силовими установками. Це дозволяє зменшити вплив відмінностей у масі, аеродинаміці та конструкції кузова на результати.

У липні вартість 100 км пробігу становила:

електромобіль із зарядкою вдома за нічним тарифом — 38 грн;

електромобіль із зарядкою вдома за денним тарифом — 76 грн;

електромобіль на публічній AC-станції — 333 грн;

електромобіль на швидкій DC-станції — 403 грн;

автомобіль із ГБО — 473 грн;

дизельний автомобіль — 489 грн;

бензиновий автомобіль — 567 грн.

Найпомітніше за місяць зросли витрати на дизельні автомобілі — на 66 грн за 100 км. Для бензинових машин подорожчання становило 45 грн, для автомобілів із ГБО — 9 грн.

Зарядка електромобілів на публічних станціях також подорожчала. Вартість 100 км на AC-станціях зросла на 18 грн — до 333 грн, а на швидкісних DC-станціях — також на 18 грн, до 403 грн.

Домашня зарядка за місяць не подорожчала: 100 км пробігу коштують 76 грн за звичайним тарифом та 38 грн за нічним.

Зростання витрат на автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння пов’язане з підвищенням цін на пальне наприкінці липня. За даними дослідження, дизельне пальне подорожчало приблизно до 89 грн за літр, бензин А-95 — до 81 грн за літр.

З 1 серпня може зрости і вартість заряджання на публічних електрозарядних станціях. Тариф на передачу електроенергії збільшується на 25% — до 928,45 грн за МВт·год без ПДВ.

За оцінкою Інституту досліджень авторинку, це може додати до тарифів зарядних станцій близько 0,5–1 грн за кВт·год. Для електромобіля, використаного у розрахунку, додаткові витрати становитимуть приблизно 9–18 грн на 100 км.

Додамо, у першому півріччі 2026 року кросовери сформували 80% українського ринку нових легкових автомобілів. За шість місяців українці придбали 26,6 тисячі нових SUV, а гібридні та електричні моделі разом уже зайняли 41,6% цього сегмента.