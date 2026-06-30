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США запустили портал для подання запитів на зняття санкцій

США
США запустили портал для подання запитів на зняття санкцій / Depositphotos

Міністерство фінансів США запустило на сайті Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) новий “Портал перегляду рішень”, який дозволить особам і компаніям, внесеним до санкційних списків, подавати клопотання про виключення з них.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що можливість оскаржити санкції існувала і раніше, однак новий сервіс має спростити процедуру, зробити її прозорішою та ефективнішою. Досі для подання таких клопотань заявники часто залучали спеціалізованих юристів. Новий портал “оптимізує процес подання клопотань” та забезпечить “більшу прозорість та ефективність”.

Крім подання заяв на перегляд санкцій, користувачі порталу зможуть запитувати несекретну інформацію, пов’язану з рішенням про застосування до них обмежень.

Протягом останніх двох десятиліть США все активніше використовують санкції як інструмент зовнішньої політики, і на сьогодні в їхньому законодавстві діють тисячі обмежень, що поширюються на окремих осіб, компанії та країни.

Адміністрація президнта США Дональда Трампа пообіцяла скасувати деякі санкції проти Ірану в рамках остаточної мирної угоди і минулого тижня видала попереднє дозвільне рішення, яке дозволило продаж іранської нафти. Вона також послабила деякі обмеження щодо Росії, Венесуели та Сирії, водночас запровадивши нові обмеження щодо Куби.

Нещодавно Міністерство фінансів США виключило сімох громадян Росії, два російські судна та дві турецькі компанії зі списків, пов’язаних із санкціями проти РФ.

Автор:
Світлана Манько