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Син олігарха і працівники банків: США зняли санкції із сімох росіян і двох суден
Міністерство фінансів США виключило сімох громадян Росії, два російські судна та дві турецькі компанії зі списків, пов’язаних із санкціями проти РФ.
Як пише Delo.ua, про це йдеться у заяві Мінфіну США.
Рішення ухвалили стосовно списків громадян особливих категорій та заборонених людей (SDN) — такі санкції передбачають заморозку будь-яких активів, ізоляцію від доларової системи та заборону на ведення бізнесу.
Так, серед виключених зі списку обмежень:
- Іван Потанін — син олігарха Володимира Потаніна, глава холдингу "Інтеррос" і президент "Норільського нікелю";
- Герман Білоус — заступник голови правління АТ АКБ "Новікомбанк";
- Ірина Кремлева — член правління ПАТ Банк "ФК Открытие";
- Михайло Клюкін — член правління ПАТ "Совкомбанк".
- Віктор Ніколаєв — член правління ПАТ Банк "ФК Открытие";
- Надія Черкасова — член правління ПАТ Банк "ФК Открытие";
- Максим Смірнов громадянин РФ.
Крім того, з-під санкції виключили два російських судна — "Геннадій Єгоров" і "В’ячеслав Аршинов", а також дві турецькі компанії — виробника ліфтів IDA Asansor, якого звинувачують в обході санкцій та постачанні вантажів російській збройній промисловості, і компанію DEIN DANISMANLIK PAZARLAMA VE TICARET ANONIM SIRKETI.
Причину знаття санкції у Мінфіні США не називають.
Раніше президент США Дональд Трамп припустив, що США можуть дозволити повторне впровадження санкцій проти РФ, скасувавши тимчасову відмову від них.