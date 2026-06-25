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Син олігарха і працівники банків: США зняли санкції із сімох росіян і двох суден

санкції
Мінфін США виключив сімох росіян із санкційних списків

Міністерство фінансів США виключило сімох громадян Росії, два російські судна та дві турецькі компанії зі списків, пов’язаних із санкціями проти РФ.

Як пише Delo.ua, про це йдеться у заяві Мінфіну США.

Рішення ухвалили стосовно списків громадян особливих категорій та заборонених людей (SDN) — такі санкції передбачають заморозку будь-яких активів, ізоляцію від доларової системи та заборону на ведення бізнесу.

Так, серед виключених зі списку обмежень:

  • Іван Потанін — син олігарха Володимира Потаніна, глава холдингу "Інтеррос" і президент "Норільського нікелю";
  • Герман Білоус — заступник голови правління АТ АКБ "Новікомбанк";
  • Ірина Кремлева — член правління ПАТ Банк "ФК Открытие";
  • Михайло Клюкін — член правління ПАТ "Совкомбанк".
  • Віктор Ніколаєв — член правління ПАТ Банк "ФК Открытие";
  • Надія Черкасова — член правління ПАТ Банк "ФК Открытие";
  • Максим Смірнов громадянин РФ.

Крім того, з-під санкції виключили два російських судна — "Геннадій Єгоров" і "В’ячеслав Аршинов", а також дві турецькі компанії — виробника ліфтів IDA Asansor, якого звинувачують в обході санкцій та постачанні вантажів російській збройній промисловості, і компанію DEIN DANISMANLIK PAZARLAMA VE TICARET ANONIM SIRKETI.

Причину знаття санкції у Мінфіні США не називають. 

Раніше президент США Дональд Трамп припустив, що США можуть дозволити повторне впровадження санкцій проти РФ, скасувавши тимчасову відмову від них.

Автор:
Світлана Манько