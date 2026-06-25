Син олігарха і працівники банків: США зняли санкції із сімох росіян і двох суден

Міністерство фінансів США виключило сімох громадян Росії, два російські судна та дві турецькі компанії зі списків, пов’язаних із санкціями проти РФ.

Як пише Delo.ua, про це йдеться у заяві Мінфіну США.

Рішення ухвалили стосовно списків громадян особливих категорій та заборонених людей (SDN) — такі санкції передбачають заморозку будь-яких активів, ізоляцію від доларової системи та заборону на ведення бізнесу.

Так, серед виключених зі списку обмежень:

Іван Потанін — син олігарха Володимира Потаніна, глава холдингу "Інтеррос" і президент "Норільського нікелю";

Герман Білоус — заступник голови правління АТ АКБ "Новікомбанк";

Ірина Кремлева — член правління ПАТ Банк "ФК Открытие";

Михайло Клюкін — член правління ПАТ "Совкомбанк".

Віктор Ніколаєв — член правління ПАТ Банк "ФК Открытие";

Надія Черкасова — член правління ПАТ Банк "ФК Открытие";

Максим Смірнов громадянин РФ.

Крім того, з-під санкції виключили два російських судна — "Геннадій Єгоров" і "В’ячеслав Аршинов", а також дві турецькі компанії — виробника ліфтів IDA Asansor, якого звинувачують в обході санкцій та постачанні вантажів російській збройній промисловості, і компанію DEIN DANISMANLIK PAZARLAMA VE TICARET ANONIM SIRKETI.

Причину знаття санкції у Мінфіні США не називають.

Раніше президент США Дональд Трамп припустив, що США можуть дозволити повторне впровадження санкцій проти РФ, скасувавши тимчасову відмову від них.