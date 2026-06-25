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Сын олигарха и работники банков: США сняли санкции с семи россиян и двух судов

санкции
Минфин США исключил семерых россиян из санкционных списков

Министерство финансов США исключило семерых граждан России, два российских судна и две турецкие компании из списков, связанных с санкциями против РФ.

Как пишет Delo.ua, об этом идет речь   в заявлении Минфина США.

Решения приняли в отношении списков граждан особых категорий и запрещенных людей (SDN) — такие санкции предусматривают заморозку любых активов, изоляцию от долларовой системы и запрет на ведение бизнеса.

Так, среди исключенных из списка ограничений:

  • Иван Потанин - сын олигарха Владимира Потанина, глава холдинга "Интеррос" и президент "Норильского никеля";
  • Герман Билоус - заместитель председателя правления АО АКБ "Новикомбанк";
  • Ирина Кремлева - член правления ПАО Банк "ФК Открытие";
  • Михаил Клюкин - член правления ПАО "Совкомбанк".
  • Виктор Николаев - член правления ПАО Банк "ФК Открытие";
  • Надежда Черкасова - член правления ПАО Банк "ФК Открытие";
  • Максим Смирнов – гражданин РФ.

Кроме того, из-под санкции исключили два российских судна - "Геннадий Егоров" и "Вячеслав Аршинов", а также две турецкие компании - производителя лифтов IDA Asansor, обвиняемого в обходе санкций и поставках грузов российской вооруженной промышленности, и компании DEIN DANISMALIAN SIRKETI.

Причину санкции в Минфине США не называют.

Ранее президент США Дональд Трамп предположил, что США могут разрешить повторное введение санкций против РФ, отменив временный отказ от них.

Автор:
Светлана Манько