Сын олигарха и работники банков: США сняли санкции с семи россиян и двух судов

Министерство финансов США исключило семерых граждан России, два российских судна и две турецкие компании из списков, связанных с санкциями против РФ.

Как пишет Delo.ua, об этом идет речь в заявлении Минфина США.

Решения приняли в отношении списков граждан особых категорий и запрещенных людей (SDN) — такие санкции предусматривают заморозку любых активов, изоляцию от долларовой системы и запрет на ведение бизнеса.

Так, среди исключенных из списка ограничений:

Иван Потанин - сын олигарха Владимира Потанина, глава холдинга "Интеррос" и президент "Норильского никеля";

Герман Билоус - заместитель председателя правления АО АКБ "Новикомбанк";

Ирина Кремлева - член правления ПАО Банк "ФК Открытие";

Михаил Клюкин - член правления ПАО "Совкомбанк".

Виктор Николаев - член правления ПАО Банк "ФК Открытие";

Надежда Черкасова - член правления ПАО Банк "ФК Открытие";

Максим Смирнов – гражданин РФ.

Кроме того, из-под санкции исключили два российских судна - "Геннадий Егоров" и "Вячеслав Аршинов", а также две турецкие компании - производителя лифтов IDA Asansor, обвиняемого в обходе санкций и поставках грузов российской вооруженной промышленности, и компании DEIN DANISMALIAN SIRKETI.

Причину санкции в Минфине США не называют.

Ранее президент США Дональд Трамп предположил, что США могут разрешить повторное введение санкций против РФ, отменив временный отказ от них.