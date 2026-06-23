США тимчасово скасували санкції проти Ірану, Трамп попередив Тегеран про наслідки

Сполучені Штати оголосили про призупинення дії санкцій проти Ірану терміном на 60 днів. Цей крок став результатом першого раунду переговорів у межах нової проміжної мирної угоди. Водночас президент США Дональд Трамп попередив, що "зробить усе необхідне", якщо Тегеран порушить свої зобов'язання.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на матеріал Reuters.

Переговори проходили у Швейцарії за посередництва Пакистану та Катару. Сторони узгодили дорожню карту для досягнення постійної угоди протягом наступних двох місяців.

Крім того, Вашингтон і Тегеран погодили механізм припинення бойових дій у Лівані між Ізраїлем та угрупованням "Хезболла", а також відкрили лінію зв'язку для забезпечення безпечного проходу комерційних суден через стратегічну Ормузьку протоку.

Міністерство фінансів США запровадило винятки із санкційного режиму до 21 серпня, що дозволить Ірану продавати нафту й нафтопродукти та отримувати за них кошти. На тлі цих новин світові ціни на нафту продовжили зниження.

Розбіжності в оцінках результатів переговорів

Попри позитивні зрушення, американська та іранська сторони озвучили різні інтерпретації досягнутих домовленостей:

Позиція США: віцепрезидент Джей Ді Венс заявив про закладення міцного фундаменту для фінальної угоди. За його словами, Тегеран погодився допустити ядерних інспекторів та встановити контроль над розмороженими активами. Дональд Трамп додав, що вивільнені кошти Ірану будуть спрямовані на закупівлю американської кукурудзи, сої та пшениці.

Позиція Ірану: МЗС Ірану заперечило факт обговорення ядерних питань або взяття нових зобов'язань на цьому етапі. Голова Центрального банку Ірану також спростував обов'язок витрачати розморожені кошти виключно на американську агропродукцію, заявивши про можливість купівлі інших підсанкційних товарів.

Військові дії між США, Ізраїлем та Іраном раніше призвели до значних людських жертв та стрибка цін на енергоресурси. Наразі технічні переговори між країнами триватимуть до кінця тижня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Сполучені Штати вперше з 1979 р. дозволили продаж іранської нафти, пішовши на значне послаблення багаторічного ембарго. Цей крок є частиною ширшої стратегії Білого дому, спрямованої на стабілізацію ситуації на Близькому Сході та укладення повноцінного мирного договору з Тегераном.