США временно отменили санкции против Ирана, Трамп предупредил Тегеран о последствиях

Соединенные Штаты объявили о приостановлении действия санкций против Ирана на 60 дней. Этот шаг стал результатом первого раунда переговоров в рамках нового промежуточного мирного соглашения. В то же время президент США Дональд Трамп предупредил, что "сделает все необходимое", если Тегеран нарушит свои обязательства.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал Reuters.

Переговоры проходили в Швейцарии при посредничестве Пакистана и Катара. Стороны согласовали дорожную карту для достижения постоянного соглашения в течение двух месяцев.

Кроме того, Вашингтон и Тегеран согласовали механизм прекращения боевых действий в Ливане между Израилем и группировкой "Хезболла", а также открыли линию связи для обеспечения безопасного прохода коммерческих судов через стратегический Ормузский пролив.

Министерство финансов США ввело исключения из санкционного режима до 21 августа, что позволит Ирану продавать нефть и нефтепродукты и получать за них средства. На фоне этих новостей мировые цены на нефть продолжили понижение.

Разногласия в оценках результатов переговоров

Несмотря на положительные сдвиги, американская и иранская стороны озвучили разные интерпретации достигнутых договоренностей:

Позиция США: вице-президент Джей Ди Вэнс заявил о закладке прочного фундамента для финального соглашения. По его словам, Тегеран согласился допустить ядерных инспекторов и установить контроль за размороженными активами. Дональд Трамп добавил, что высвободившиеся средства Ирана будут направлены на закупку американской кукурузы, сои и пшеницы.

Позиция Ирана: МИД Ирана отрицает факт обсуждения ядерных вопросов или принятие новых обязательств на этом этапе. Глава Центрального банка Ирана также опроверг обязанность тратить размороженные средства исключительно на американскую агропродукцию, заявив о возможности покупки других подсанкционных товаров.

Военные действия между США, Израилем и Ираном ранее привели к значительным человеческим жертвам и скачку цен на энергоресурсы. Теперь технические переговоры между странами будут продолжаться до конца недели.

Напомним, ранее сообщалось, что Соединенные Штаты впервые с 1979 г. разрешили продажу иранской нефти, пойдя на значительное ослабление многолетнего эмбарго. Этот шаг является частью более широкой стратегии Белого дома, направленной на стабилизацию ситуации на Ближнем Востоке и заключение полноценного мирного договора с Тегераном.