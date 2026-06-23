Трамп приказал создать мощный квантовый компьютер к 2028 году для противодействия Китаю

Президент США Дональд Трамп подписал два исполнительных указа, направленных на ускорение разработки сверхмощного квантового компьютера для научных исследований и защиты государственных систем от будущих киберугроз. Этот шаг призван усилить позиции США в технологической гонке с Китаем.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал Reuters.

"Мы верим, что это может произойти до 2028 года", - отметил директор Офиса научно-технической политики Белого дома Майкл Крациос, комментируя дедлайн для создания квантового компьютера.

Один из подписанных указов фокусируется на защите правительственных компьютеров от потенциальных кибератак, которые могут производиться с помощью квантовых технологий. Документ устанавливает четкую цель: перевести ключевые государственные вычислительные системы на постквантовую криптографию к 2030 или 2031 году.

Квантовые компьютеры способны взламывать современные методы шифрования гораздо быстрее нынешних суперкомпьютеров, что создает серьезные риски безопасности.

Квантовые сенсоры на вооружении Пентагона

Помимо компьютерных технологий, Трамп обязал Пентагон развернуть квантовые сенсоры до 2028 года. Такие датчики имеют стратегическое значение для военных:

будут помогать самолетам навигировать в зонах боевых действий, где заблокированы системы GPS;

позволят спутникам из космоса проявлять подземную активность, например строительство тоннелей или ракетных шахт.

CEO компании Infleqtion Мэттью Кинселла, присутствовавший на подписании указа в Овальном кабинете, подтвердил реалистичность таких терминов, добавив, что квантовое сенсорирование может принести первые практические результаты даже раньше самых квантовых вычислений.

Указы Трампа также предусматривают усиление международного сотрудничества для защиты интеллектуальной собственности и безопасности цепочек снабжения на фоне попыток конкурентов подорвать экономическую и национальную безопасность США. В прошлом месяце Департамент торговли США уже объявил о выделении 2 млрд. долларов на приобретение долей в девяти квантовых компаниях, включая новое предприятие IBM.

Напомним, Дональд Трамп объявил о сенсационном соглашении, согласно которому Apple будет производить свои чипы на заводах Intel в США. Эта инициатива является частью масштабной стратегии Белого дома по возвращению высокотехнологичных производственных мощностей на землю и снижению зависимости от азиатских поставщиков.