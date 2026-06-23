Трамп наказав створити потужний квантовий комп'ютер до 2028 року для протидії Китаю

Президент США Дональд Трамп підписав два виконавчих укази, спрямовані на прискорення розробки надпотужного квантового комп'ютера для наукових досліджень та захист державних систем від майбутніх кіберзагроз. Цей крок покликаний посилити позиції США у технологічних перегонах із Китаєм.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на матеріал Reuters.

"Ми віримо, що це може статися до 2028 року", — зазначив директор Офісу науково-технічної політики Білого дому Майкл Краціос, коментуючи дедлайн для створення квантового комп'ютера.

Один із підписаних указів фокусується на захисті урядових комп'ютерів від потенційних кібератак, які можуть здійснюватися за допомогою квантових технологій. Документ встановлює чітку мету: перевести ключові державні обчислювальні системи на постквантову криптографію до 2030 або 2031 року.

Квантові комп'ютери здатні зламувати сучасні методи шифрування набагато швидше за нинішні суперкомп'ютери, що створює серйозні безпекові ризики.

Квантові сенсори на озброєнні Пентагону

Окрім комп'ютерних технологій, Трамп зобов'язав Пентагон розгорнути квантові сенсори до 2028 року. Такі датчики мають стратегічне значення для військових:

допомагатимуть літакам навігувати в зонах бойових дій, де заблоковано системи GPS;

дозволять супутникам з космосу виявляти підземну активність, як-от будівництво тунелів або ракетних шахт.

CEO компанії Infleqtion Меттью Кінселла, який був присутній на підписанні указу в Овальному кабінеті, підтвердив реалістичність таких термінів, додавши, що квантове сенсорування може принести перші практичні результати навіть раніше за самі квантові обчислення.

Укази Трампа також передбачають посилення міжнародного співробітництва для захисту інтелектуальної власності та безпеки ланцюжків постачання на тлі спроб конкурентів підірвати економічну та національну безпеку США. Минулого місяця Департамент торгівлі США вже оголосив про виділення 2 млрд доларів на придбання часток у дев'яти квантових компаніях, включаючи нове підприємство IBM.

Нагадаємо, Дональд Трамп оголосив про сенсаційну угоду, згідно з якою Apple вироблятиме свої чіпи на заводах Intel у США. Ця ініціатива є частиною масштабної стратегії Білого дому з повернення високотехнологічних виробничих потужностей на американську землю та зниження залежності від азійських постачальників.