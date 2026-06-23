Украина полностью переходит на европейские правила торговли газом

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), приняла пакет решений для объединения газового рынка Украины с европейским. Новые правила предусматривают переход на стандарты ЕС по распределению мощностей и установлению тарифов на межгосударственных соединениях ГТС.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в сообщении регулятора.

НКРЭКУ завершила нормативные шаги по внедрению совместных аукционов по распределению мощности межгосударственных соединений.

Этот механизм позволит одновременно распределять мощности как украинской ГТС, так и сопредельных стран в соответствии со стандартными практиками ЕС.

Реформа будет внедряться в несколько этапов:

Июль 2026: старт работы новых правил распределения мощности межгосударственных соединений.

старт работы новых правил распределения мощности межгосударственных соединений. 1 октября 2026: правила начнут применяться к мощности нового газового года. Тогда же вступят в силу новые тарифы на транспортировку газа для точек входа и выхода, установленные ООО "Оператор ГТС Украины".

Важным изменением является расчет тарифов: теперь они будут определяться в единицах энергии (МВт·ч в сутки).

Для участия в аукционах заказчики транспортных услуг обязаны заключить соглашения не только с украинским оператором, но и с операторами смежных ГТС стран ЕС и Республики Молдова.

При этом компании, получившие объединенную мощность, будут иметь право передавать другим заказчикам право на подачу номинаций и реноминаций.

"Принятые решения - важный шаг в выполнении обязательств Украины по интеграции с европейским рынком природного газа. Они обеспечивают имплементацию европейских сетевых кодексов и гармонизацию правил функционирования украинского газового рынка с законодательством ЕС", - говорится в сообщении НКРЭКУ.

Ранее НКРЭКУ приняла изменения в нормативную базу, которые предусматривают переход к распределению мощности межгосударственных соединений газотранспортной системы в энергетических единицах. Это решение является очередным шагом по интеграции газового рынка Украины с рынком ЕС.