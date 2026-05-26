Готовимся к зиме: в Украине существенно снизили тарифы на закачку и хранение газа

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) снизила тарифы на хранение газа и перевела "Укртрансгаз" на стимулирующее регулирование. Соответствующее решение Национальная комиссия приняла на заседании 26 мая.

Отмечается, что принятые решения обеспечивают официальный переход от устаревшей модели "расхода+" к многолетнему стимулирующему регулированию. Реформа базируется на новой Методике, утвержденной Нацкомиссия в марте 2026 года.

Ожидается, что внедрение стимулирующего регулирования позволит оператору ПХГ перейти к долгосрочному планированию своей деятельности, поддерживать надлежащее техническое состояние газовой инфраструктуры и привлекать инвестиции в ее развитие.

Снижение тарифов под отопительный сезон

В целях поддержки рынка и создания благоприятных условий для накопления ресурсов к следующей зиме, Регулятор принял решение снизить тарифы на услуги "Укртрансгаза".

С 1 июня 2026 года будут действовать следующие цены (без учета НДС):

Хранение газа: 0,36 грн за 1000 м 3 в сутки (без учета НДС);

0,36 грн за 1000 м в сутки (без учета НДС); Закачка газа: 290,45 грн за 1000 м 3 в сутки (без учета НДС);

290,45 грн за 1000 м в сутки (без учета НДС); Отбор газа: 290,45 грн. за 1000 м 3 в сутки (без учета НДС).

Помимо снижения базовых ставок, НКРЭКУ ввела новые понижательные коэффициенты для компаний, бронирующих мощности хранилищ на длительный срок (годовая и объединенная мощность).

Это должно стимулировать трейдеров к долгосрочному сотрудничеству с украинским оператором.

Напомним, "Укртрансгаз" достиг значительного прорыва в исследовании подземных газохранилищ, впервые проведя уникальное вертикальное сейсмопрофилирование в скважине. На основе полученного изображения геологической структуры специалисты компании моделируют хранилища.