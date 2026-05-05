Закачка и хранение газа в хранилищах станут дороже: проект одобрен

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), одобрила повышение тарифов АО “Укртрансгаз” на хранение, закачку и отбор природного газа.

Как пишет Delo.ua, соответствующий проект постановления одобрен на заседании НКРЭКУ.

Новые тарифы в случае окончательного принятия постановления будут действовать с 1 июня 2026 года по 31 марта 2029 года.

Согласно проекту документа, новые цифры будут выглядеть так (без НДС):

Хранение: 0,45 грн за 1000 м³ в сутки (+12,5%);

Закачка: 360,02 грн за 1000 м³ (+47,8%);

Отбор: 360,02 грн за 1000 м³ (+42,3%)

Отмечается, что регулирование тарифов "Укртрансгаза" осуществляется в соответствии с методологией "расхода +", однако законом о естественных монополиях предусмотрена возможность применения стимулирующего регулирования при формировании тарифов на их услуги. Для этого "Укртрансгаз" подали заявление и соответствующий пакет документов.

В целях сдерживания роста тарифов "Укртрансгаза" предлагается учесть норму дохода на уровне 3% как для регуляторной базы активов, созданной на дату перехода к стимулирующему регулированию, так и для базы активов, созданной после перехода к нему.

Напомним, "Укртрансгаз" достиг значительного прорыва в исследовании подземных газохранилищ, впервые проведя уникальное вертикальное сейсмопрофилирование в скважине. На основе полученного изображения геологической структуры специалисты компании моделируют хранилища.