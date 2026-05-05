Закачування та зберігання газу в сховищах стануть дорожчими: проєкт схвалено

Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) схвалила підвищення тарифів АТ “Укртрансгаз” на зберігання, закачування та відбір природного газу.

Як пише Delo.ua, вдповідний проєкт постанови схвалений на засіданні НКРЕКП.

Нові тарифи у разі остаточного прийняття постанови будуть діяти з 1 червня 2026 року до 31 березня 2029 року.

Згідно з проєктом документа, нові цифри виглядатимуть так (без ПДВ):

Зберігання: 0,45 грн за 1000 м³ на добу (+12,5%);

0,45 грн за 1000 м³ на добу (+12,5%); Закачування: 360,02 грн за 1000 м³ (+47,8%);

360,02 грн за 1000 м³ (+47,8%); Відбір: 360,02 грн за 1000 м³ (+42,3%)

Зазначається, що наразі регулювання тарифів "Укртрансгазу" здійснюється відповідно до методології "витрати +", однак законом про природні монополії передбачено можливість застосування стимулюючого регулювання при формуванні тарифів на їхні послуги. Для цього "Укртрансгаз" було подано заяву та відповідний пакет документів.

З метою стримування росту тарифів "Укртрансгазу" пропонується врахувати норму доходу на рівні 3% як для регуляторної бази активів, створеної на дату переходу до стимулюючого регулювання, так і для бази активів, створеної після переходу до нього.

Нагадаємо, "Укртрансгаз" досяг значного прориву у дослідженні підземних газосховищ, вперше провівши унікальне вертикальне сейсмопрофілювання у свердловині. На основі отриманого зображення геологічної структури фахівці компанії моделюють сховища.