Готуємося до зими: в Україні суттєво знизили тарифи на закачування та зберігання газу

ГТС України
НКРЕКП перевела "Укртрансгаз" на стимулююче регулювання зберігання газуФото: Укртрансгаз

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) знизила тарифи на зберігання газу та перевела “Укртрансгаз” на стимулююче регулювання. Відповідне рішення Нацкомісія ухвалила на засіданні 26 травня. 

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба НКРЕКП.

Зазначається, що ухвалені рішення забезпечують офіційний перехід від застарілої моделі "витрати +" до багаторічного стимулюючого регулювання. Реформа базується на новій Методиці, яку Нацкомісія затвердила у березні 2026 року.

Очікується, що впровадження стимулюючого регулювання дозволить оператору ПСГ перейти до довгострокового планування своєї діяльності, підтримувати належний технічний стан газової інфраструктури та залучати інвестиції в її розвиток.

Зниження тарифів під опалювальний сезон

З метою підтримки ринку та створення сприятливих умов для накопичення ресурсів до наступної зими, Регулятор ухвалив рішення знизити тарифи на послуги "Укртрансгазу".

З 1 червня 2026 року діятимуть такі ціни (без урахування ПДВ):

  • Зберігання газу: 0,36 грн за за 1000 м3 на добу (без урахування ПДВ);
  • Закачування газу: 290,45 грн за 1000 м3 на добу (без урахування ПДВ);
  • Відбір газу: 290,45 грн за 1000 м3 на добу (без урахування ПДВ).

Окрім зниження базових ставок, НКРЕКП запровадила нові знижувальні коефіцієнти для тих компаній, які бронюють потужності сховищ на тривалий термін (річна та об’єднана потужність).

Це має стимулювати трейдерів до довгострокового співробітництва з українським оператором.

Нагадаємо, "Укртрансгаз" досяг значного прориву у дослідженні підземних газосховищ, вперше провівши унікальне вертикальне сейсмопрофілювання у свердловині. На основі отриманого зображення геологічної структури фахівці компанії моделюють сховища.

Автор:
Тетяна Бесараб