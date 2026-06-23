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Україна повністю переходить на європейські правила торгівлі газом

газ
Регулятор змінив правила на ринку газу для інтеграції з ЄС / Depositphotos

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) ухвалила пакет рішень для об'єднання газового ринку України з європейським. Нові правила передбачають перехід на стандарти ЄС щодо розподілу потужностей та встановлення тарифів на міждержавних з’єднаннях ГТС.

Як пише Delo.ua, про це йдеться в повідомленні регулятора.

НКРЕКП завершила нормативні кроки для запровадження спільних аукціонів з розподілу потужності міждержавних з’єднань.

Цей механізм дозволить одночасно розподіляти потужності як української ГТС, так і суміжних країн відповідно до стандартних практик ЄС.

Реформа впроваджуватиметься у кілька етапів:

  • Липень 2026 року: старт роботи нових правил розподілу потужності міждержавних з’єднань.
  • 1 жовтня 2026 року: правила почнуть застосовуватися до потужності нового газового року. Тоді ж набудуть чинності нові тарифи на транспортування газу для точок входу та виходу, встановлені для ТОВ "Оператор ГТС України".

Важливою зміною є розрахунок тарифів: відтепер вони визначатимуться в одиницях енергії (МВт·год на добу).

Для участі в аукціонах замовники послуг транспортування зобов'язані укласти угоди не лише з українським оператором, а й з операторами суміжних ГТС країн ЄС та Республіки Молдова.

При цьому компанії, які отримають об’єднану потужність, матимуть право передавати іншим замовникам право на подачу номінацій та реномінацій.

"Ухвалені рішення є важливим кроком у виконанні зобов’язань України щодо інтеграції з європейським ринком природного газу. Вони забезпечують імплементацію європейських мережевих кодексів та гармонізацію правил функціонування українського газового ринку із законодавством ЄС", - йдеться в повідомленні НКРЕКП.

Раніше НКРЕКП ухвалила зміни до нормативної бази, які передбачають перехід до розподілу потужності міждержавних з’єднань газотранспортної системи в енергетичних одиницях. Це рішення є черговим кроком до інтеграції газового ринку України з ринком ЄС.

Автор:
Тетяна Бесараб