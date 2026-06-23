ПриватБанк и Mastercard произвели первую в Украине оплату с помощью ИИ-агента: как это работает

Mastercard и ПриватБанк провели первую в Украине агентную транзакцию, используя платформу Mastercard Agent Pay, где покупателем выступил искусственный интеллект.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба банка.

Как это работает?

Процесс подразумевает формат коммерции, когда цифровые помощники на базе искусственного интеллекта действуют от имени пользователей:

покупают товары;

управляют действующими подписками;

выполняют ежедневные задания в онлайн-сети.

Технология интегрирует ИИ-агентов в платежный процесс как видимых участников, обеспечивая идентификацию и аутентификацию каждой операции.

"Искусственный интеллект постепенно меняет то, как люди ищут товары и услуги… Первая агентная транзакция в Украине является важной вехой, которая закладывает основу для новой эры цифровой коммерции", - отметила генеральный директор Mastercard в Украине и Молдове Инга Андреева.

Проведенное тестирование подтверждает готовность банковской инфраструктуры поддерживать платежные модели на основе искусственного интеллекта. ПриватБанк и Mastercard планируют разрабатывать сценарии использования ИИ-коммерции с соблюдением регуляторных требований.

По словам члена правления по вопросам розничного бизнеса ПриватБанка Дмитрия Мусиенко, ИИ-помощники будут помогать людям принимать повседневные решения и экономить время при взаимодействии с цифровыми сервисами более эффективным способом.

О Mastercard Agent Pay

Работа платежного решения Agent Pay базируется на подходе "Know Your Agent". ИИ-агент получает разрешение на транзакцию только после прохождения регистрации, проверки намерения и подтверждения личности. Безопасность обеспечивается через агентные токены. Они подтверждают, что разовые или регулярные платежи производятся с согласия клиента и строго в пределах установленных им лимитов. Система отображает данные о том, какой именно ИИ-агент совершил покупку и в какой торговой точке.

Напомним, в июне ПриватБанк и международная платежная система Paysera приступили к совместной работе, которая позволяет пользователям мобильного приложения Paysera осуществлять денежные переводы в Украину через систему PrivatMoney.