ПриватБанк та Mastercard здійснили першу в Україні оплату за допомогою ШІ-агента: як це працює

Mastercard та ПриватБанк здійснили першу в Україні агентну транзакцію, використовуючи платформу Mastercard Agent Pay, де покупцем виступив штучний інтелект.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба банку.

Як це працює?

Процес передбачає формат комерції, коли цифрові помічники на базі штучного інтелекту діють від імені користувачів:

купують товари;

управляють діючими підписками;

виконують щоденні завдання в онлайн-мережі.

Технологія інтегрує ШІ-агентів у платіжний процес як видимих учасників, забезпечуючи ідентифікацію та автентифікацію кожної операції.

"Штучний інтелект поступово змінює те, як люди шукають товари та послуги… Перша агентна транзакція в Україні є важливою віхою, яка закладає основу для нової ери цифрової комерції", — зазначила генеральна директорка Mastercard в Україні та Молдові Інга Андреєва.

Проведене тестування підтверджує готовність банківської інфраструктури підтримувати платіжні моделі на основі штучного інтелекту. ПриватБанк та Mastercard планують надалі розробляти сценарії використання ШІ-комерції із дотриманням регуляторних вимог.

За словами члена правління з питань роздрібного бізнесу ПриватБанку Дмитра Мусієнка, ШІ-помічники допомагатимуть людям ухвалювати повсякденні рішення та заощаджувати час під час взаємодії з цифровими сервісами у більш ефективний спосіб.

Про Mastercard Agent Pay

Робота платіжного рішення Agent Pay базується на підході "Know Your Agent". ШІ-агент отримує дозвіл на транзакцію лише після проходження реєстрації, перевірки наміру та підтвердження особи. Безпека забезпечується через агентні токени. Вони підтверджують, що разові або регулярні платежі виконуються за згодою клієнта і суворо в межах встановлених ним лімітів. Система відображає дані про те, який саме ШІ-агент здійснив покупку та в якій торговій точці.

Нагадаємо, у червні ПриватБанк та міжнародна платіжна система Paysera розпочали спільну роботу, яка дозволяє користувачам мобільного додатка Paysera здійснювати грошові перекази в Україну через систему PrivatMoney.