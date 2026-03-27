ПриватБанк запустив кешбек за SWIFT-перекази на картки Mastercard

Клієнти ПриватБанк отримали можливість оформлювати SWIFT-перекази з-за кордону на картки Mastercard із кешбеком до 2500 грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення банку.

У межах нової програми банк пропонує гарантований кешбек у розмірі 250 грн за перший переказ, а також участь у щомісячному розіграші кешбеку на суму 2500 грн.

Щоб отримати бонус за перший SWIFT-переказ, клієнтам необхідно активувати відповідну пропозицію в програмі "Привіт" у застосунку Приват24 та здійснити або отримати переказ на суму від 250 доларів США або еквівалент в іншій валюті.

Кожен наступний SWIFT-переказ на таку ж мінімальну суму автоматично бере участь у щомісячному розіграші кешбеку. Акція діятиме з 25 березня до 25 травня 2026 року.

У банку зазначають, що серед ключових переваг отримання SWIFT-переказів — відсутність обмежень за сумою, можливість онлайн-відстеження транзакцій через технологію SWIFT gpi та окрема лінія підтримки для клієнтів.

Зазвичай кошти зараховуються на рахунок протягом 24 годин, при цьому близько 40% платежів надходять отримувачам уже за кілька хвилин.

Кілька днів тому, ПриватБанк запустив програму кешбеків для клієнтів, які отримують міжнародні грошові перекази через систему Ria Money Transfer на картки платіжної системи Mastercard.