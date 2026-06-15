Трамп заявил о заключении соглашения между США и Ираном и открытии Ормузского пролива

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон достиг соглашения с Ираном, в результате которого Ормузский пролив будет вновь открыт для международного судоходства

Как пишет Delo.ua, об этом глава Белого Дома сообщил в своей социальной сети Truth Social .

Трамп подчеркнул, что новая договоренность является полной противоположностью совместному всеобъемлющему плану действий (JCPOA), заключенному при администрации бывшего президента Барака Обамы.

"Соглашение Обамы с Ираном было легким, красивым и гладким путем для создания ядерного оружия. Мое соглашение с Ираном – это полная противоположность. Это стена на пути к ядерному оружию", – написал Трамп.

Президент США также отреагировал на критику со стороны сенатора Джека Рида, который, по его словам, назвал новое соглашение хуже ядерного соглашения времен Обамы.

По утверждению Трампа, Иран отказался от намерений владеть ядерным оружием: "На самом деле они больше не хотят иметь ядерное оружие и не получат его ни путем покупки, ни путем разработки, ни каким-либо другим способом".

Кроме того, американский лидер сообщил, что после подписания соглашения Ормузский пролив будет вновь открыт для международного судоходства.

"Соглашение должно быть подписано завтра, и сразу после его подписания Ормузский пролив будет открыт для всех", - отметил Трамп.

Он также подчеркнул, что отношения между США и Ираном при его администрации якобы складываются лучше, чем при предыдущих президентах, и отдельно заявил, что в рамках нынешнего соглашения не предусмотрена передача Ирану денежных средств.

Как сообщил премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф, обе стороны заявили о немедленном и окончательном прекращении военных операций на всех фронтах, включая Ливан. По его словам, официальное подписание соглашения запланировано на 19 июня в Швейцарии.

Хрупкая сделка

США и Иран после двух месяцев напряженных переговоров достигли предварительной договоренности о прекращение боевых действий и восстановление судоходства через Ормузский пролив. Впрочем, ключевые противоречия между сторонами остались нерешенными, что ставит под сомнение долгосрочный успех сделки. Bloomberg .

Эксперты предостерегают, что сейчас начинается самый сложный этап. В документе пока не урегулированы вопросы экономической помощи Ирана, будущего его ядерной программы и программы баллистических ракет. Поэтому существует риск, что окончательный текст соглашения так и не будет согласован.

Директор исследований внешней политики Института Брукингса Майкл О'Хенлон считает, что стороны могли договориться о временном открытии Ормузского пролива, однако перспектива всеобъемлющего соглашения пока выглядит маловероятной.

Дополнительной проблемой остается глубокое недоверие между Вашингтоном и Тегераном. Американская сторона подозревает Иран в стремлении возобновить ядерную программу, в то время как иранские чиновники обвиняют США в ударах по стране во время переговорного процесса.

Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади заявил, что страна будет продолжать готовиться к возможным угрозам даже в случае достижения окончательного соглашения. По его словам, Тегеран не исключает попыток сорвать уговоры со стороны своих противников.

Эксперт Атлантического совета Нейт Свансон также подчеркнул, что механизмы восстановления полноценного судоходства через Ормузский пролив до сих пор окончательно не согласованы. По его мнению, даже после подписания документа ситуация в регионе будет оставаться нестабильной, а достигнутое перемирие – уязвимым.

"Да, мы увидим увеличение трафика, но статус-кво все еще хрупок", – сказал Свансон.

Напомним, президент США Дональд Трамп, который ранее угрожал нанести Ирану "очень сильный удар", 11 июня отменил запланированную военную операцию. Он заявил о значительном прогрессе в переговорах с Тегераном. Кроме того, по его словам, мирное соглашение, которое позволит вновь открыть Ормузский пролив для международного судоходства, может быть вскоре подписано.

Также министр энергетики США Крис Райт заявил, что через Ормузский пролив ежедневно проходит около 7 млн баррелей нефти и топлива. Это примерно половина объемов, которые оставались заблокированными в начале войны с Ираном.