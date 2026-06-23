Цена нефти на 23 июня – цена на нефть Brent, WTI, Urals

По состоянию на 23 июня 2026 цена нефти Brent составляет $78,81 за баррель, WTI — $75,32, а Urals — $66,58. Нефть дешевеет, поскольку инвесторы ожидают более четких сигналов по возобновлению экспорта сырья через стратегически важный Ормузский пролив после мирных переговоров между Вашингтоном и Тегераном.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минфин .

Цена на нефть сегодня (Brent, WTI и Urals) - курс на 23 июня

Тип нефти Цена Изменение (%) Brent 78,81 – 1.57% WTI 75,32 – 2.19% Urals 66,58 + 8.81%

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 20 центов, или 0,3%, до 77,70 доллара за баррель, а цена на американскую нефть West Texas Intermediate снизилась до 73,74 доллара за баррель, что на 12 центов, или 0,2%.

В понедельник цены упали более чем на 3% после того, как Соединенные Штаты предоставили Ирану 60-дневную отмену санкций после начальных мирных переговоров, а также после того, как официальные лица сообщили о затишье боевых действий в Ливане в рамках более широкого соглашения.

Причины изменения цены

Как сообщает Reuters, снижение цен произошло после выходных, которые, казалось, поставили под угрозу недельное соглашение. В частности, угрозы президента США Дональда Трампа возобновить войну, если Иран нарушит судоходство через Ормузский пролив после того, как Тегеран объявил этот стратегический водный путь закрытым.

По данным систем отслеживания судов, в понедельник через пролив успешно прошли два крупных нефтяных танкера, транспортировавших в общей сложности около 2 миллионов баррелей сырья. Это свидетельствует о возобновлении судоходства после воскресного спада, спровоцированного рисками безопасности.

Параллельно с геополитическим фактором трейдеры следят за внутренним рынком США. Согласно опросу аналитиков, проведенному агентством Reuters, ожидается, что официальная статистика зафиксирует снижение американских запасов сырой нефти, дистиллятов и бензина за прошедшую неделю, что в перспективе может несколько сдержать дальнейшее падение цен.

Напомним, мировое удешевление нефти из-за разблокирования Ормузского пролива дало мощный импульс украинскому рынку горючего. В течение недели в Украине резко обвалились оптовые цены на бензин, дизель и автогаз, что уже спровоцировало волну снижения цен на заправках. Эксперты прогнозируют, что этот тренд в розничной торговле сохранится и в ближайшие дни.