Ціна нафти на 23 червня – ціна на нафту Brent, WTI, Urals

Станом на 23 червня 2026 року ціна нафти Brent становить $76,84 за барель, WTI — $73,02, а Urals — $66,58. Нафта дешевшає, оскільки інвестори очікують на чіткіші сигнали щодо відновлення експорту сировини через стратегічно важливу Ормузьку протоку після мирних переговорів між Вашингтоном та Тегераном.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінфін.

Ціна на нафту сьогодні (Brent, WTI і Urals) — курс на 23 червня

Тип нафти Ціна Зміна (%) Brent 76,84 - 2.49% WTI 73,02 - 2.18% Urals 66,58 + 8.81%

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 20 центів, або 0,3%, до 77,70 долара за барель, а ціна на американську нафту West Texas Intermediate знизилася до 73,74 долара за барель, що на 12 центів, або 0,2%.

У понеділок ціни впали більш ніж на 3% після того, як Сполучені Штати надали Ірану 60-денне скасування санкцій після початкових мирних переговорів, а також після того, як офіційні особи повідомили про затишшя бойових дій у Лівані в рамках ширшої угоди.

Причини зміни ціни

Як повідомляє Reuters, зниження цін відбулося після вихідних, які, здавалося, поставили під загрозу тижневу угоду. Зокрема погрози президента США Дональда Трампа відновити війну, якщо Іран порушить судноплавство через Ормузьку протоку після того, як Тегеран оголосив цей стратегічний водний шлях закритим.

За даними систем відстеження суден, у понеділок через протоку успішно пройшли два великі нафтові танкери, що транспортували загалом близько 2 мільйонів барелів сировини. Це свідчить про відновлення судноплавства після недільного спаду, спровокованого безпековими ризиками.

Паралельно з геополітичним фактором трейдери стежать за внутрішнім ринком США. Згідно з опитуванням аналітиків, проведеним агентством Reuters, очікується, що офіційна статистика зафіксує зниження американських запасів сирої нафти, дистилятів та бензину за минулий тиждень, що в перспективі може дещо стримати подальше падіння цін.

Нагадаємо, світове здешевлення нафти через розблокування Ормузької протоки дало потужний імпульс українському ринку пального. Протягом тижня в Україні стрімко обвалилися гуртові ціни на бензин, дизель та автогаз, що вже спровокувало хвилю зниження цін на заправках. Експерти прогнозують, що цей тренд у роздрібній торгівлі збережеться і найближчими днями.