Нафта у світі здешевшала майже на 10%: якими будуть ціни на українських АЗС

Світове здешевлення нафти через розблокування Ормузької протоки дало потужний імпульс українському ринку пального. Протягом тижня в Україні стрімко обвалилися гуртові ціни на бензин, дизель та автогаз, що вже спровокувало хвилю зниження цін на заправках. Експерти прогнозують, що цей тренд у роздрібній торгівлі збережеться і найближчими днями.

На минулому тижні світові ціни на нафту знизились через перспективи збільшення поставок, оскільки нафтові танкери почали проходити через Ормузьку протоку, що знову відкривається після мирної угоди між Сполученими Штатами та Іраном.

Аналітики очікують, що угода вивільнить на світові ринки понад 85 мільйонів барелів нафти, що застрягла в Перській затоці на Близькому Сході. Угода також включає скасування санкцій США щодо іранської нафти, що ще більше збільшить постачання.

Станом на вечір п'ятниці, 19 червня, від початку торгів ф'ючерси еталонної марки Brent на серпень дорожчала на $0,72 за барель, або на 0,90% — до $80,57 за барель. Серпневі ф'ючерси американської марки нафти West Texas Intermediate збільшилися на $0,69, або на 0,91% — до $76,54 за барель. Загалом за тиждень нафта обидвох марок здешевшала на 8%.

Хоча Ізраїль та "Хезболла" домовились про припинення вогню в Лівані, Іран висунув нові умови для проходження через Ормузьку протоку. Іранське державне телебачення повідомило що судна повинні координувати транзит з військово-морським флотом Корпуса вартових ісламської революції, і жодному судну не дозволено проходити через Ормузьку протоку без діючого дозволу на прохід.

Дизель на стелах АЗС стрімко наближається до цін бензину

За даними консалтингової компанії "Нафторинок", на кінець минулого тижня український гуртовий ринок дизпального демонстрував стрімке зниження цін. Станом на вечір п'ятниці, 19 червня, порівняно з 12 червня середня гуртова ціна дизелю в Україні знизилася на 6,09 грн/л — до 65,07 грн/л, а порівняно з 17 червня зниження склало 2,06 грн/л.

На зовнішніх майданчиках спостерігалося відновлення котирувань: ф’ючерси на газойль (основна сировина для виготовлення дизпалива) на Лондонській біржі зросли на $12,90/т — до $892,25/т. На валютному ринку динаміка була різноспрямованою: за даними НБУ, курс долара зріс до 44,91 грн (+0,13 грн), а євро — знизився до 51,46 грн (–0,48 грн). Це важливо для ринку пального, оскільки контракти на імпорт укладаються в доларах, а акцизи на кордоні сплачуються в євро.

Ціни на бензин у гурті на тому тижні також знижувалися. Станом на 19 червня порівняно з 12 червня середня гуртова ціна бензину А-95 знизилася на 3,17 грн/л — до 69,82 грн/л. Порівняно з 17 червня зниження склало 1,3 грн/л.

Котирування бензину А-95 на північно-західному базисі Eurobob напередодні, у четвер, 18 червня, зменшилися на $10/т — до $891/т та $951/т залежно від умов постачання. Південний індикатор FOB Med знизився на $7/т — до $884/т.

У першій половині тижня темпи імпорту бензину продовжили прискорюватися. За підсумками перших 17 днів червня середньодобові обсяги постачання бензину всіх марок перевищували травневий показник на 40,6%. Основу імпорту формував бензин А‑95-Е10.

На минулому тижні на роздрібному ринку пального зберігалася тенденція до подальшого зниження цін. Значне зниження зафіксовано як у регіональних, так і в окремих національних мережах. Зокрема, у мережі U.GO вартість ДП+ зменшилася на 5,00 грн/л, у ZOG дизпальне подешевшало на 4,00 грн/л, а в Rur — на 3,00 грн/л. Відчутні коригування також відбулися в мережах «Олас», AMIC, UPG, Marshal, Motto та низці інших операторів. Водночас великі гравці ринку, зокрема WOG, ОККО, SOCAR та Ukrnafta, продовжили поступове зниження цін, обмежившись коригуванням у межах 1 грн/л. Станом на вечір п'ятниці, 19 червня, порівняно з 17 червня середня ціна бензину А-95 знизилася на 54 коп./л — до 74,79 грн/л, а середня ціна дизпалива за цей період впала на 3,7 грн/л — до 78,79 грн/л.

За словами засновника групи компаній "Прайм" Дмитра Льоушкіна, цього тижня тренд на здешевлення бензину та дизелю на АЗС збережеться. Якщо виходити з нафтових котирувань вечора п'ятниці, то дизпальне має потенціал здешевшати на 7–8 грн/л, а бензин — на 5 грн/л. Водночас бізнесмен зауважує, що мережі йтимуть до цих показників повільно, тож цього тижня дизель та бензин у роздрібному сегменті можуть здешевшати в межах 1–2 грн/л .

Газ знову дешевшає, а імпортери торгують собі у збиток

За даними "Нафторинку", станом на 19 червня середня гуртова ціна на LPG з доставкою по Україні знизилася на 1 407 грн/т порівняно з 17 червня, склавши 69 340 грн/т. Головним чинником стала компанія "Полтава Газтрейд", яка опустила ціни на свій ресурс на 550–3 600 грн/т — до 66 850–74 000 грн/т залежно від регіону.

Водночас ціна самовивозом зменшилася на 842 грн/т, досягнувши 66 393 грн/т. Суміші від "Полтава Газтрейд", "Барс", "Газтрон Україна", RLS та "ТД ДМС Трейд" у п'ятницю пропонувалися за 65 500–69 000 грн/т, що на 900–2 500 грн/т дешевше за ціни у середу.

За період 11–17 червня середньодобовий імпорт скрапленого газу зменшився на 1,8% порівняно з першою декадою місяця, склавши 2 тис. т. Зниження загального показника відбулося за рахунок наземних маршрутів: залізничні відвантаження скоротилися на 30,2% — до 0,14 тис. т, а постачання вантажними автомобілями просіли на 4,9% — до 0,75 тис. т.

Водночас морський імпорт частково компенсував цей спад, продемонструвавши зростання на 5,9% — до 1,11 тис. т. На тлі цього середньодобовий автоімпорт румунського ресурсу зріс більше ніж удвічі — до 0,41 тис. т. Серед автопартій лідерство утримує компанія Avantage7, яка законтрактувала 28% усього відвантаженого з Румунії ресурсу за поточний місяць. Також відновилися залізничні партії обсягом 0,14 тис. т, які імпортувала "Полтава Газтрейд". Натомість морські надходження з цього напрямку обвалилися на 68,5%, опустившись до 0,14 тис. т.

На АЗС сегмент LPG також зберіг тенденцію до зниження цін. Станом на 19 червня порівняно з 12 червня середня ціна пропан-бутану на АЗС знизилася на 2,32 грн/л. Перегляд цін відбувся в більшості мереж АЗС, проте найактивніше коригування здійснювали регіональні оператори. Найсуттєвіше зниження зафіксовано в мережі U.GO, де вартість LPG знизилася на 5,09 грн/л, у GO Group Oil — на 4,00 грн/л, а також у Euro-Nafta та "Елерон", де вартість автогазу зменшилася на 3,00 грн/л. У великих мережах корекція була більш стриманою та переважно не перевищувала 1 грн/л, однак також підтримувала загальний тренд до зниження цін на ринку.

За оцінкою засновника системи торгівлі скрапленим газом Sintonec LPG Михайла Шубана, цього тижня на ринку є передумови для зниження ціни на автогаз на 2 тис. грн/т у гурті, а також на 1–2 грн/л на АЗС . Шубан зазначає, що ринок зараз перебуває у хронічному профіциті через надзвичайно низьке споживання порівняно з аналогічним періодом кількох попередніх років. Трейдери всередині країни працюють із мінімальною маржею, а імпортери часто працюють у мінус.

Ціни на пальне у великих мережах АЗС:

Мережа АЗС Бензин А-95, грн/л Дизпальне, грн/л Автогаз, грн/л OKKO 78,90 82,90 43,90 WOG 78,90 82,90 43,90 Socar 78,90 82,90 43,90 Motto 72,99 76,49 40,49 БРСМ-Нафта 70,99 75,99 40,49 UPG 72,90 75,90 39,90 UKRNAFTA 73,90 77,90 40,90

Дані: застосунки мереж АЗС.