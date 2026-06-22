Нефть в мире подешевела почти на 10%: какими будут цены на украинских АЗС

Мировое удешевление нефти из-за разблокирования Ормузского пролива дало мощный импульс украинскому рынку горючего. В течение недели в Украине стремительно рухнули оптовые цены на бензин, дизель и автогаз, что уже спровоцировало волну снижения цен на заправках. Эксперты прогнозируют, что этот тренд в розничной торговле сохранится и в ближайшие дни.

На прошлой неделе мировые цены на нефть снизились из-за перспектив увеличения поставок, поскольку нефтяные танкеры начали проходить через Ормузский пролив, вновь открывающийся после мирного соглашения между Соединенными Штатами и Ираном.

Аналитики ожидают, что соглашение высвободит на мировые рынки более 85 миллионов баррелей нефти, застрявшего в Персидском заливе на Ближнем Востоке. Соглашение также включает отмену санкций США в отношении иранской нефти, что еще больше увеличит поставки.

По состоянию на вечер пятницы, 19 июня, с начала торгов фьючерсы эталонной марки Brent на август дорожали на $0,72 за баррель, или на 0,90% — до $80,57 за баррель. Августовские фьючерсы американской марки нефти West Texas Intermediate увеличились на $0,69 или на 0,91% — до $76,54 за баррель. В целом за неделю нефть обеих марок подешевела на 8%.

Хотя Израиль и "Хезболла" договорились о прекращении огня в Ливане, Иран выдвинул новые условия для прохождения через Ормузский пролив. Иранское государственное телевидение сообщило, что суда должны координировать транзит с военно-морским флотом Корпуса стражей исламской революции, и ни одному судну не разрешено проходить через Ормузский пролив без действующего разрешения на проход.

Дизель на стелах АЗС стремительно приближается к ценам бензина

По данным консалтинговой компании "Нафторинок", к концу минувшей недели украинский оптовый рынок дизтоплива демонстрировал стремительное снижение цен. По состоянию на вечер пятницы, 19 июня, по сравнению с 12 июня, средняя оптовая цена дизеля в Украине снизилась на 6,09 грн/л — до 65,07 грн/л, а по сравнению с 17 июня снижение составило 2,06 грн/л.

На внешних площадках наблюдалось возобновление котировок: фьючерсы на газойль (основное сырье для изготовления дизтоплива) на Лондонской бирже выросли на $12,90/т до $892,25/т. На валютном рынке динамика была разнонаправленной: по данным НБУ курс доллара вырос до 44,91 грн (+0,13 грн), а евро — снизился до 51,46 грн (–0,48 грн). Это важно для рынка горючего, поскольку контракты на импорт заключаются в долларах, а акцизы на границе уплачиваются в евро.

Цены на бензин в группе на той неделе также снижались. По состоянию на 19 июня по сравнению с 12 июня средняя оптовая цена бензина А-95 снизилась на 3,17 грн/л – до 69,82 грн/л. По сравнению с 17 июня понижение составило 1,3 грн/л.

Котировки бензина А-95 на северо-западном базисе Eurobob накануне, в четверг, 18 июня, снизились на $10/т — до $891/т и $951/т в зависимости от условий поставки. Южный индикатор FOB Med снизился на $7/т – до $884/т.

В первой половине недели темпы импорта бензина продолжили ускоряться. По итогам первых 17 дней июня среднесуточные объемы поставок бензина всех марок превышали майский показатель на 40,6%. Основу импорта формировал бензин А-95-Е10.

На прошлой неделе на розничном рынке горючего сохранялась тенденция к дальнейшему снижению цен. Значительное снижение зафиксировано как в региональных, так и отдельных национальных сетях. В частности, в сети U.GO стоимость ДТ+ уменьшилась на 5,00 грн/л, в ZOG дизтопливо подешевело на 4,00 грн/л, а в Rur – на 3,00 грн/л. Ощутимые корректировки также произошли в сетях Олас, AMIC, UPG, Marshal, Motto и ряде других операторов. В то же время, крупные игроки рынка, в частности WOG, ОККО, SOCAR и Ukrnafta, продолжили постепенное снижение цен, ограничившись корректировкой в пределах 1 грн/л. По состоянию на вечер пятницы, 19 июня, по сравнению с 17 июня средняя цена бензина А-95 снизилась на 54 коп./л до 74,79 грн/л, а средняя цена дизтоплива за этот период упала на 3,7 грн/л до 78,79 грн/л.

По словам основателя группы компаний "Прайм" Дмитрия Леушкина, на этой неделе тренд по удешевлению бензина и дизеля на АЗС сохранится. Если выходить из нефтяных котировок вечера пятницы, то дизтопливо имеет потенциал удешевлять на 7–8 грн/л, а бензин — на 5 грн/л. В то же время бизнесмен отмечает, что сети будут идти к этим показателям медленно. на этой неделе дизель и бензин в розничном сегменте могут подешеветь в пределах 1–2 грн/л .

Газ снова дешевеет, а импортеры торгуют себе в убыток

По данным "Нафторинка", по состоянию на 19 июня средняя оптовая цена на LPG с доставкой по Украине снизилась на 1 407 грн/т по сравнению с 17 июня, составив 69 340 грн/т. Главным фактором стала компания "Полтава Газтрейд", опустившая цены на свой ресурс на 550–3 600 грн/т – до 66 850–74 000 грн/т в зависимости от региона.

В то же время, цена самовывозом уменьшилась на 842 грн/т, достигнув 66 393 грн/т. Смеси от "Полтава Газтрейд", "Барс", "Газтрон Украина", RLS и "ТД ДМС Трейд" в пятницу предлагались за 65 500–69 000 грн/т, что на 900–2 500 грн/т дешевле, чем в среду.

За период 11–17 июня среднесуточный импорт сжиженного газа уменьшился на 1,8% по сравнению с первой декадой месяца, составив 2 тыс. т. Снижение общего показателя произошло за счет наземных маршрутов: железнодорожные отгрузки сократились на 30,2% — до 0,14 тыс. т, а поставки — тыс. т.

В то же время морской импорт частично компенсировал этот спад, продемонстрировав рост на 5,9% — до 1,11 тыс. т. На фоне этого среднесуточный автоимпорт румынского ресурса вырос более чем вдвое — до 0,41 тыс. т. Среди автопартий лидерство удерживает компания Avantage7, законтрактовавшая 28% всего отгрузки. Также возобновились железнодорожные партии в объеме 0,14 тыс. т, которые импортировала "Полтава Газтрейд". Морские поступления по этому направлению обвалились на 68,5%, опустившись до 0,14 тыс. т.

На АЗС сегмент LPG также сохранил тенденцию к понижению цен. По состоянию на 19 июня, по сравнению с 12 июня, средняя цена пропан-бутана на АЗС снизилась на 2,32 грн/л. Пересмотр цен состоялся в большинстве сетей АЗС, однако наиболее активную корректировку осуществляли региональные операторы. Существенное снижение зафиксировано в сети U.GO, где стоимость LPG снизилась на 5,09 грн/л, у GO Group Oil — на 4,00 грн/л, а также в Euro-Nafta и "Элерон", где стоимость автогаза уменьшилась на 3,00 грн/л. В больших сетях коррекция была более сдержанной и преимущественно не превышала 1 грн/л, однако поддерживала общий тренд к снижению цен на рынке.

По оценке основателя системы торговли сжиженным газом Sintonec LPG Михаила Шубана , на этой неделе на рынке есть предпосылки для снижения цены на автогаз на 2 тыс. грн/т в группе, а также на 1–2 грн/л на АЗС . Шубан отмечает, что рынок сейчас находится в хроническом профиците из-за очень низкого потребления по сравнению с аналогичным периодом нескольких предыдущих лет. Трейдеры внутри страны работают с минимальной маржой, а импортеры часто работают в минус.

Цены на горючее в крупных сетях АЗС:

Сеть АЗС Бензин А-95, грн/л Дизпальное, грн/л Автогаз, грн/л OKKO 78,90 82,90 43,90 WOG 78,90 82,90 43,90 Socar 78,90 82,90 43,90 Motto 72,99 76,49 40,49 БРСМ-Нефть 70,99 75,99 40,49 UPG 72,90 75,90 39,90 UKRNAFTA 73,90 77,90 40,90

Данные: приложения сетей АЗС.