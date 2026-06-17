Мировые цены на нефть летят вниз, но украинские АЗС не спешат: в чем подвох для водителей

Заявление Дональда Трампа о прекращении войны с Ираном и возможной разблокировке Ормузского пролива уже обвалили мировые цены на нефть до трехмесячного минимума. Впрочем, украинским водителям не стоит рассчитывать на сиюминутное падение ценников на АЗС. Большие отечественные сети имеют значительные запасы "дорогого" горючего, поэтому цены на стелах будут снижать очень осторожно и постепенно. Delo.ua выяснило, когда и на сколько действительно подешевеют бензин и дизель в Украине.

После того, как президент США Дональд Трамп заявил о подписании меморандума о взаимопонимании по прекращению американо-израильской войны с Ираном, нефтяные котировки упали до минимальных значений от 4 марта. Рынок ожидает, что вскоре разблокируют Ормузский пролив, через который ранее уходило до 25% всей нефти на мировой рынок. Хотя процесс восстановления судоходства не будет мгновенным, а полноценное движение нефтяных танкеров по этому маршруту возобновится всего через несколько недель.

В то же время на украинском рынке бензина и дизтоплива, которое зависит от европейских котировок, горючее начало постепенно дешеветь еще несколько недель назад. Несмотря на стремительное удешевление нефти, эксперты, опрошенные Delo.ua , сомневаются, что снижение цен на топливо будет резким, и склоняются к мнению, что крупные сети будут опускать их постепенно.

Сети не будут спешить снижать ценники

Несмотря на то, что нефть стремительно дешевеет, сети не могут резко корректировать цены на стелах АЗС, поскольку они ранее сформировали запасы дорогостоящего горючего, говорит директор консалтинговой компании А-95 Сергей Куюн. По его словам, часть трейдеров ранее завезла дизтопливо по цене $1100/т, тогда как сейчас в страну заходят партии горючего по цене $920/т. Это стало большой проблемой для бизнеса и сдерживает розничных игроков от резкого снижения цен.

Эксперт также отмечает, что цены на дизтопливо на заправках уже существенно упали по сравнению с весенним пиком: если в апреле дизель в премиальных сетях стоил 92 грн/л, то сейчас в тех же сетях его цена составляет 85 грн/л.

"Многие небольшие сети, которые не формируют значительные запасы, уже торгуют дизелем по 78-79 грн/л. То есть рынок уже идет к снижению и это движение продолжится", — говорит Куюн.

По словам эксперта, для того чтобы крупные сети синхронизировали свои цены с новыми нефтяными котировками в $80, потребуется минимум 2-3 недели. Но в дальнейшем, если Ормузский пролив откроют и предложение нефти возобновится, котировки могут упасть еще ниже. Тем более что США и другие крупные экономики мира захотят пополнить резервы по низким ценам, а страны Персидского залива будут пытаться восстановить долю рынка.

С тем, что цены будут снижаться, постепенно соглашается и аналитик консалтинговой компании "Нафторинок" Александр Сиренко. Он говорит, что по базовому сценарию события будут развиваться сродни тому, как развивались в 2022 году. Тогда после топливного кризиса цены на АЗС постепенно снижались все лето пока в рынке не выстроилось понимание того, что такое справедливая маржа военного времени.

"Я думаю сейчас we также будем несколько месяцев будем двигаться к справедливым ценам. Кроме того, стоит ожидать обострения маркетинговой конкуренции между сетями. Будут безумные скидки, розыгрыши, дополнительные литры горючего", — говорит Сиренко.

Рынок все еще зависит от ситуации на Ближнем Востоке

Несмотря на то, что нефть стремительно дешевеет, Ормузский пролив остается закрытым, а нефтяные резервы США достигли минимального уровня с 1983 года, когда американская экономика стабилизировалась после ряда энергетических кризисов 1970-х. По мнению основателя группы компаний "Прайм" Дмитрия Леушкина, цена нефти марки Brent в $80 за баррель слишком оптимистична и не соответствует реальному положению дел.

"Рынок фактически блефует, он дефицитен и если условно завтра пролив не откроют ситуация будет очень неприятной, а цена нефти снова взлетит выше $100/баррель. Соответственно возрастут цены на горючее", - говорит Леушкин.

Левшкин отмечает, что Иран остается основным бенефициаром процесса и выторговал преференции в соглашении с США. В ноябре состоятся выборы в Конгресс, а цены на бензин остаются чувствительной темой для американского избирателя. Поэтому не исключено, что именно под эти выборы Иран попытается снова дестабилизировать поставки нефти через пролив и поднять котировки. Но до этого, по словам эксперта, рынок будет двигаться вниз шагами по 1-2 грн/л в неделю.