Світові ціни на нафту летять донизу, але українські АЗС не поспішають: у чому підвох для водіїв

Заява Дональда Трампа про припинення війни з Іраном та можливе розблокування Ормузької протоки вже обвалили світові ціни на нафту до тримісячного мінімуму. Втім, українським водіям не варто розраховувати на миттєве падіння цінників на АЗС. Великі вітчизняні мережі мають значні запаси "дорогого" пального, тож знижуватимуть ціни на стелах дуже обережно та поступово. Delo.ua з'ясовувало, коли і на скільки насправді подешевшають бензин та дизель в Україні.

Після того, як президент США Дональд Трамп заявив про підписання меморандуму про взаєморозуміння щодо припинення американо-ізраїльської війни з Іраном, нафтові котирування впали до мінімальних значень від 4 березня. Ринок очікує, що невдовзі розблокують Ормузьку протоку, через яку раніше йшло до 25% усієї нафти на світовий ринок. Хоча процес відновлення судноплавства не буде миттєвим, а повноцінний рух нафтових танкерів за цим маршрутом відновиться лише за кілька тижнів.

Водночас на українському ринку бензину та дизпалива, який залежить від європейських котирувань, пальне почало поступово дешевшати ще кілька тижнів тому. Попри стрімке здешевшання нафти, експерти, яких опитало Delo.ua, сумніваються, що зниження цін на пальне буде різким, і схиляються до думки, що великі мережі опускатимуть їх поступово.

Мережі не поспішатимуть знижувати цінники

Попри те, що нафта стрімко дешевшає, мережі не можуть різко коригувати ціни на стелах АЗС, оскільки вони раніше сформували запаси дорогого пального, каже директор консалтингової компанії А-95 Сергій Куюн. За його словами, частина трейдерів раніше завезла дизпаливо за ціною $1100/т, тоді як тепер в країну заходять партії пального за ціною $920/т. Це стало великою проблемою для бізнесу і стримуватиме роздрібних гравців від різкого зниження цін.

Експерт також зауважує, що ціни на дизпаливо на заправках уже суттєво впали порівняно з весняним піком: якщо у квітні дизель в преміальних мережах коштував 92 грн/л, то зараз в тих самих мережах його ціна становить 85 грн/л.

"Багато невеликих мереж, які не формують значних запасів вже торгують дизелем по 78-79 грн/л. Тобто ринок вже йде до зниження і цей рух продовжиться", — каже Куюн.

За словами експерта, для того щоб великі мережі синхронізували свої ціни з новими нафтовими котируваннями у $80, знадобиться щонайменше 2-3 тижні. Але в подальшому, якщо Ормузьку протоку відкриять і пропозиція нафти відновиться котирування можуть впасти ще нижче. Тим більше, що США та інші великі економіки світу захочуть поповнити резерви за низьких цін, а країни Перської затоки намагатимуться відновити частку ринку.

З тим, що ціни будуть знижуватися поступово погоджується і аналітик консалтингової компанії "Нафторинок" Олександр Сіренко. Він каже, що за базовим сценарієм події розвиватимуться схоже до того, як розвивалися в 2022. Тоді після паливної кризи ціни на АЗС поступово знижувалися все літо поки в ринку не вибудувалося розуміння щодо того, що таке справедлива маржа військового часу.

"Я думаю зараз we також будемо кілька місяців будемо рухатися до справедливих цін. Крім того варто очікувати загострення маркетингової конкуренції між мережами. Будуть шалені знижки, розіграші, додаткові літри пального", — каже Сіренко.

Ринок усе ще залежить від ситуації на Близькому Сході

Попри те, що нафта стрімко дешевшає, Ормузька протока залишається закритою, а нафтові резерви США досягли мінімального рівня з 1983 року, коли американська економіка стабілізувалася після низки енергетичних криз 1970-х. На думку засновника групи компаній "Прайм" Дмитра Льоушкіна, ціна нафти марки Brent у $80 за барель є надто оптимістичною та не відповідає реальному стану справ.

"Ринок фактично блефує, він дефіцитний і якщо умовно завтра протоку не відкриють ситуація буде дуже неприємною, а ціна нафти знову злетить вище $100/барель. Відповідно зростуть ціни на пальне", — каже Льоушкін.

Льоушкін зауважує, що Іран наразі залишається основним бенефіціаром процесу і виторгував преференції в угоді зі США. Водночас у листопаді відбудуться вибори до Конгресу, а ціни на бензин залишаються чутливою темою для американського виборця. Тож не виключено, що саме під ці вибори Іран спробує знову дестабілізувати постачання нафти через протоку та підняти котирування. Але до цього, за словами експерта, ринок рухатиметься вниз кроками по 1-2 грн/л на тиждень.