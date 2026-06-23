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Цены на топливо 23 июня 2026: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?
Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95.
Сегодня, 23 июня 2026 (вторник), в Украине наблюдаются значительные изменения в средних ценах на топливо.
|Вид топлива
|Цена (изменение)
|А-95+
|78,76 грн (-7 коп.)
|А-95
|74,66 грн (-6 коп.)
|А-92
|68,88 грн (0 коп.)
|ДТ
|78,32 грн (-17 коп.)
|Газ
|42,09 грн (-15 коп.)
Цены на топливо по АЗС
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДТ
|Газ
|OKKO
|81,90
|78,90
|81,90
|43,90
|UPG
|75,90
|73,90
|76,10
|40,90
|WOG
|81,90
|78,90
|81,90
|43,90
|УКРНАФТА
|76,90
|73,90
|68,90
|76,90
|40,40
|SOCAR
|80,76
|77,90
|82,90
|43,47
|AMIC
|76,57
|73,75
|77,70
|41,58
|БРСМ-Нафта
|70,60
|73,80
|40,08
Напомним, мировое удешевление нефти из-за разблокирования Ормузского пролива дало мощный импульс украинскому рынку горючего. В течение недели в Украине резко обвалились оптовые цены на бензин, дизель и автогаз, что уже спровоцировало волну снижения цен на заправках. Эксперты прогнозируют, что этот тренд в розничной торговле сохранится и в ближайшие дни.