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Ціни на пальне 23 червня 2026 року: скільки коштує бензин, дизель та газ на заправках сьогодні?
Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Delo.ua надала Консалтингова група А-95.
Сьогодні, 23 червня 2026 року (вівторок), в Україні спостерігаються значні зміни у середніх цінах на пальне.
|Вид палива
|Ціна (зміна)
|А-95+
|78,76 грн (-7 коп.)
|А-95
|74,66 грн (-6 коп.)
|А-92
|68,88 грн (0 коп.)
|ДП
|78,32 грн (-17 коп.)
|Газ
|42,09 грн (-15 коп.)
Ціни на пальне по АЗС
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДП
|Газ
|OKKO
|81,90
|78,90
|81,90
|43,90
|UPG
|75,90
|73,90
|76,10
|40,90
|WOG
|81,90
|78,90
|81,90
|43,90
|УКРНАФТА
|76,90
|73,90
|68,90
|76,90
|40,40
|SOCAR
|80,76
|77,90
|82,90
|43,47
|AMIC
|76,57
|73,75
|77,70
|41,58
|БРСМ-Нафта
|70,60
|73,80
|40,08
Нагадаємо, світове здешевлення нафти через розблокування Ормузької протоки дало потужний імпульс українському ринку пального. Протягом тижня в Україні стрімко обвалилися гуртові ціни на бензин, дизель та автогаз, що вже спровокувало хвилю зниження цін на заправках. Експерти прогнозують, що цей тренд у роздрібній торгівлі збережеться і найближчими днями.