Киев выплатил 190 млн грн пострадавшим от российских обстрелов

С начала 2026 года Киев выплатил 190 млн грн материальной помощи 6 793 жителям, чье жилье было повреждено или разрушено в результате российских обстрелов.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба КГГА.

Сколько Киев выплатил пострадавшим

Финансовую поддержку оказывают в рамках городской целевой программы "Забота. Навстречу киевлянам". В зависимости от масштаба повреждений жилья пострадавшие могут получить единовременную помощь в размере 10 тыс. или 40 тыс. грн.

Кроме того, для граждан, чье жилье стало непригодным для проживания из-за последствий вражеских атак, предусмотрена ежемесячная компенсация на аренду жилья в размере 20 тыс. грн. В настоящее время такой поддержкой пользуется 111 человек, еще 140 заявлений находятся на рассмотрении.

По словам Марины Хонды, с начала года разными видами материальной помощи уже воспользовались почти 6,8 тысячи киевлян. Она подчеркнула, что оперативная финансовая поддержка крайне важна для людей в первые дни после обстрелов, поэтому город продолжает быстро прорабатывать обращения и осуществлять выплаты пострадавшим.

Значительная часть была направлена на помощь жителям после массированных российских атак весной и летом этого года.

После обстрела в ночь на 24 мая за материальной помощью обратились 1365 человек. На сегодня выплаты уже получили 1 294 пострадавших, а общая сумма начисленного пособия превысила 19 млн грн.

После атаки 2 июня в органы социальной защиты подали заявления 1080 жителей. В настоящее время средства выплачены 1 032 лицам на общую сумму более 10,6 млн грн, остальные обращения продолжают прорабатывать.

Еще 514 заявлений поступило после вражеской атаки в ночь на 15 июня. На сегодняшний день помощь уже получили 224 человека, которым выплачено в общей сложности 2,24 млн грн. Рассмотрение других заявлений продолжается.

Больше всего обращений о предоставлении материальной помощи после последних российских атак поступило от жителей Голосеевского, Шевченковского, Святошинского и Соломенского районов столицы.

Напомним, в Украине уже зафиксировано более 342 тысяч объектов, поврежденных или уничтоженных в результате российской агрессии, из которых почти 300 тысяч - жилые дома. В то же время часть граждан может столкнуться с трудностями при оформлении компенсации по программе "Восстановление" из-за неурегулированных документов на недвижимость.