В Украине стартовали выплаты за страхование имущества от войны: компании получили более 6 млн грн

Четыре украинских компании первыми получили компенсацию части стоимости страхования имущества от военных рисков.

Компенсация страховки от войны

Благодаря компенсации средняя стоимость страхования для этих предприятий снизилась с 4,24 до 1,19%. Общая сумма выплат составила 6,8 млн грн.

Министр экономики Алексей Соболев отметил, что военные риски остаются одним из самых больших вызовов для украинского бизнеса, поэтому государство помогает предприятиям уменьшить расходы на страхование имущества от последствий войны.

Программа страхования военных рисков является частью государственной политики "Сделано в Украине" и действует с января 2026 года. Она предусматривает два направления поддержки:

прямую компенсацию ущерба для предприятий, работающих в прифронтовых регионах;

частичную компенсацию страховой премии для бизнеса на всей территории Украины.

Напомним, министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев сообщил, что на компенсацию военных рисков для бизнеса в 2026 году предусмотрено 1 млрд. грн. Власти не ожидают быстрого исчерпания этих средств, поскольку многие государственные программы поддержки имеют более низкую выборку средств, чем предусмотрено бюджетом.