В Україні стартували виплати за страхування майна від війни: компанії отримали понад 6 млн грн

гривні
Як українському бізнесу компенсують страхування від війни / Depositphotos

Чотири українські компанії першими отримали компенсацію частини вартості страхування майна від воєнних ризиків. 

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Мінекономіки.

Компенсація страховки від війни

Завдяки компенсації середня вартість страхування для цих підприємств знизилася з 4,24% до 1,19%. Загальна сума виплат склала 6,8 млн грн.

Міністр економіки Олексій Соболев зазначив, що воєнні ризики залишаються одним із найбільших викликів для українського бізнесу, тому держава допомагає підприємствам зменшити витрати на страхування майна від наслідків війни.

Програма страхування воєнних ризиків є частиною державної політики "Зроблено в Україні" та діє з січня 2026 року. Вона передбачає два напрямки підтримки:

  • пряму компенсацію збитків для підприємств, що працюють у прифронтових регіонах;
  • часткову компенсацію страхової премії для бізнесу по всій території України.

Нагадаємо,  міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев повідомив, щона компенсацію воєнних ризиківдля бізнесу у 2026 році передбачено 1 млрд грн. Влада не очікує швидкого вичерпання цих коштів, оскільки багато державних програм підтримки мають нижчу вибірку коштів, ніж передбачено бюджетом.

Ольга Опенько