Держава виділяє 1 млрд грн на страхування воєнних ризиків: де візьмуть додатково у разі високого попиту

На компенсацію воєнних ризиків для бізнесу у 2026 році передбачено 1 млрд грн. Влада не очікує швидкого вичерпання цих коштів, оскільки багато державних програм підтримки мають нижчу вибірку коштів, ніж передбачено бюджетом.

Про це повідомив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев на форумі "Відновлення України: якісні інституції та економічна безпека", який проходить за підтримки Центру міжнародного приватного підприємництва (CIPE), передає кореспондент Delo.ua.

Відповідаючи на питання, що виділений державою мільярд гривень може вичерпатися вже за три місяці, враховуючи потреби прифронтових регіонів та запит інвесторів, які готові вкладати кошти за умови наявності такого страхування, Соболев сказав: "Тепер ми запустили державну компоненту. Подивимося, якщо ми дійсно виберемо це все за три місяці... Я не думаю, що це можливо... Є дуже багато програм, які ми запускали на підтримку, і вибірка є менша, ніж ми готові давати коштів".

Соболев зазначив, що запуск будь-якої програми потребує часу. Він нагадав, що комерційна програма страхування військових ризиків з бекстопом у 200 мільйонів доларів запускалася півтора року разом з міжнародними партнерами (бекстоп – це механізм, коли держава закладає фінансову "подушку", яка покриває частину воєнних ризиків, щоб страховики взагалі могли працювати).

За його словами, протягом цього року українські страхові компанії вже виписали сотні полісів. Фактичні ризики виявилися нижчими, ніж закладалося в моделях, тому ставки страхування будуть меншими, а держава витрачатиме менше коштів на компенсацію одного поліса.

Він додав, що у разі високого попиту є кілька можливостей: перерозподіл коштів між програмами міністерства, звернення до парламенту при перегляді бюджету або використання резервного фонду.

"Тому, я думаю, якщо є попит, то ми знайдемо мільярди грошей. Але нам потрібно зараз запустити її, щоб вона спрацювала, як ми хотіли", – підсумував Соболев.

За словами учасників форуму, страхування воєнних ризиків та відшкодування збитків входять до топ-5 найважливіших потреб бізнесу в Україні.

Раніше повідомлялося, що для покращення умов ведення бізнесу підприємці вважають необхідними страхування воєнних ризиків, відновлення інфраструктури та зниження податків на зарплату.