Страхування від воєнних ризиків: Андрій Телюпа розповів про виплати, які бізнес зможе отримати на прифронтових територіях

Програма страхування воєнних ризиків забезпечить покриття на всій території України. З початку 2026 року очікується запуск пілотного проєкту для прифронтових територій. У бюджеті на ці цілі вже передбачено 1 мільярд гривень.

Про це заявив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Андрій Телюпа під час виступу на GET Business Festival 2025, організатором якого виступає Delo.ua.

"Майже кожна велика страхова компанія наразі готова страхувати від воєнних ризиків… [Однак це] не працює на прифронтових територіях – там страхові компанії не готові страхувати. Але, якщо у вас там бізнес, ми робимо пілотну програму, яка запрацює з 2026 року. Вже прийнята відповідна постанова Кабміну, де ви зможете отримати квазі-страхування від держави. Тобто ви подаєте заявку на ваш бізнес, і у разі настання страхового випадку держава через Експортно-кредитне агентство сплачує вам до 10 млн грн", – пояснив Телюпа.

Пілотна програма для прифронтових регіонів

Оскільки страхові компанії не готові працювати на прифронтових територіях, держава запускає спеціальний пілотний механізм, який запрацює з 2026 року:

механізм – квазі-страхування від держави через Експортно-кредитне агентство (ЕКА);

квазі-страхування від держави через Експортно-кредитне агентство (ЕКА); компенсація збитків – у разі настання страхового випадку держава сплачує до 10 млн грн;

у разі настання страхового випадку держава сплачує до 10 млн грн; вартість страховки – лише 0,5% оціночної вартості майна (у межах 10 млн грн);

лише 0,5% оціночної вартості майна (у межах 10 млн грн); подача заявок – автоматична на сайті ЕКА.

Страхування для всієї території України

Мета програми – забезпечити можливість для всього українського бізнесу застрахувати свої активи не дорожче 1%.

Щоб зробити страхування доступним, держава запроваджує механізм компенсації:

цільова вартість страховки – 1% від вартості майна через страхові компанії;

1% від вартості майна через страхові компанії; компенсація від держави – держава компенсуватиме частину вартості страховки за аналогією з програмою "5-7-9". Наприклад, якщо страхування коштує 7%, держава компенсує 6%, щоб фінальна вартість для бізнесу не перевищувала 1%;

держава компенсуватиме частину вартості страховки за аналогією з програмою "5-7-9". Наприклад, якщо страхування коштує 7%, держава компенсує 6%, щоб фінальна вартість для бізнесу не перевищувала 1%; максимальна сума компенсації – 1 млн грн на рік.

Міжнародні партнери

Згідно з презентацією, яку представив Телюпа, для мінімізації залежності від воєнних ризиків, бізнесу вже доступне страхування від:

EKA;

MIGA ( Multilateral Investment Guarantee Agency, одна з п'яти інституцій групи Світового банку );

Multilateral Investment Guarantee Agency, одна з п'яти інституцій групи Світового банку DFC ( Development Finance Corporation , Міжнародна фінансова корпорація розвитку США );

European Bank.

"Програма буде працювати вже з нового року… Тому слідкуйте за анонсом. На сайті ЕКА буде зроблена автоматична подача заявок," — зазначив заступник міністра.

Раніше повідомлялося, що для покращення умов ведення бізнесу підприємці вважають необхідними страхування воєнних ризиків, відновлення інфраструктури та зниження податків на зарплату.