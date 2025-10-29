Страхування воєнних ризиків: що пропонує держава і на що розраховує бізнес

Уряд запускає державну програму страхування воєнних ризиків бізнесу, яку планували запустити ще з 1 жовтня. Програма має стати системним механізмом, покликаним захистити підприємства від наслідків бойових дій та стимулювати інвестиції в регіонах із підвищеним рівнем воєнних ризиків.

Що передбачає програма і що про неї думає бізнес — розбиралось Delo.ua.

Що передбачає програма

Кабінет Міністрів України схвалив постанову, якою затвердив порядок надання часткової компенсації майна субʼєктів господарювання, знищеного чи пошкодженого внаслідок збройної агресії Російської Федерації, а також часткової компенсації страхових премій за договорами страхування від воєнних ризиків.

Це рішення створює правову основу для запуску нового державного механізму підтримки бізнесу, який поєднує дві компоненти:

пряму компенсацію збитків для підприємств у прифронтових регіонах,

компенсацію частини страхового платежу для бізнесу по всій території України.

"Сьогодні бізнесу важко застрахувати майно від воєнних ризиків — це дорого, а на прифронтових територіях взагалі неможливо. Урядове рішення має змінити ситуацію: там, де страхування недоступне, держава компенсуватиме підприємствам частину збитків напряму через Експортно-кредитне агентство. А де страхові компанії працюють, підприємці отримають відшкодування частини страхового платежу, аби послуга стала доступнішою", — зазначив міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев.

Пряма компенсація збитків для прифронтових регіонів

Механізм діятиме для підприємців, які працюють на територіях підвищеного ризику — в Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях. Бізнес зможе отримати часткову компенсацію вартості пошкодженого або зруйнованого майна — будівель, складів, обладнання тощо.

Максимальна сума компенсації становитиме до 10 мільйонів гривень, але не більше фактичного збитку. Якщо підприємство вже отримувало компенсацію або допомогу з державного чи місцевого бюджету, сума компенсації зменшується на розмір отриманих коштів.

Заявки розглядатиме Експортно-кредитне агентство (ЕКА), яке адмініструватиме всі виплати коштом державного бюджету. При поданні заявки підприємець сплачує одноразовий внесок у розмірі 0,5% від заявленої суми ймовірного збитку на рахунок ЕКА. Після отримання компенсації до держави переходить право вимоги до Російської Федерації на відповідну суму збитків.

Компенсація частини страхового платежу для бізнесу по всій Україні

На територіях, де страхові компанії готові надавати послугу страхування бізнесу від воєнних ризиків, підприємство самостійно обирає таку компанію, укладає з нею договір і сплачує страхову премію (вартість поліса).

Після завершення строку дії договору бізнес зможе звернутися до ЕКА та отримати компенсацію частини сплаченого платежу — до 1 мільйона гривень. За кожною заявою сплачується внесок 5 000 грн на рахунок ЕКА.

Це дозволить підприємцям реально користуватися послугами страхування воєнних ризиків, а страховим компаніям — розвивати цей сегмент ринку, переконані в уряді.

Хто може скористатися механізмом

Фізичні особи-підприємці та юридичні особи приватного сектору.

Не можуть брати участь у програмі: державні й комунальні підприємства, нерезиденти України, компанії під санкціями або пов’язані з РФ чи Білоруссю, підприємства з податковими боргами або в стані банкрутства.

Компенсація надається щодо об’єктів, пошкоджених або зруйнованих після набуття чинності постановою, а також за договорами страхування, укладеними після цієї дати.

Що думає бізнес про держпрограму

В очікуванні повноцінного запуску держпрограми українські страхові компанії вже розробляють і тестують власні рішення для покриття воєнних ризиків. Представники ринку розповіли редакції Delo.ua, як працює цей сегмент сьогодні, які очікування має ринок щодо державної програми страхування воєнних ризиків, і що може вплинути на її ефективність.

Голова правління СК ІНГО Андрій Семченко вважає, що поява державної програми стане правильним кроком у напрямку зниження вартості полісів воєнних ризиків для бізнесу.

"Вона може здешевити поліс для бізнесу. А чим нижчий тариф, тим більше шансів, що підприємства погодяться страхувати воєнні ризики. Наприклад, зниження порогу входу може підвищити ймовірність укладання договорів для малого та середнього бізнесу", — пояснює експерт.

Водночас, за його словами, не варто очікувати миттєвого масового ефекту. Попит на такі поліси зростатиме поступово, адже рішення бізнесу однаково залежатиме від їхньої індивідуальної оцінки ризику, ціни та ризик-апетиту (бажання приймати ці ризики на страхування) у страховиків.

"Навіть якщо механізм ще не почав діяти фактично, сама поява такої ініціативи означає, що держава визнає страхування одним із інструментів економічної стійкості. Наявність інструменту страхування воєнних ризиків — це також позитивний сигнал для інвесторів і кредиторів", — додає Андрій Семченко.

Член правління ARX Максим Межебицький очікує суттєвого зростання попиту на страхування воєнних ризиків після оголошення державної програми компенсації страхових премій. Він зазначає, що наразі попит на цей продукт є високим, однак ключовим стримувальним чинником залишається його вартість.

"У межах нашої співпраці з Lloyd’s ми надали близько сотні котирувань, але уклали лише п’ять контрактів. Середній тариф становив близько 5%. Часткова компенсація з боку держави може стати вирішальним фактором, який зробить страхування більш доступним і підвищить конверсію. Наскільки саме — залежатиме від частки премії, яку компенсуватиме держава", — говорить Максим Межебицький.

За його словами, найбільшу зацікавленість у страхуванні воєнних ризиків демонструють компанії з виробничої, аграрної та логістичної галузей. Це бізнеси з великими матеріальними активами: технікою, складськими чи виробничими потужностями, тощо.

Міжнародні перестраховики, з якими співпрацює компанія ARX, не покривають об’єкти, розташовані в зоні активних бойових дій або поблизу лінії фронту. Однак у більш спокійних регіонів страхування є цілком можливим, і саме там, за словами експерта, державна програма компенсації може стати реальним стимулом для бізнесу захистити свої активи.

За словами співвласниці та голови наглядової ради СК "Арсенал Страхування" Марини Авдєєвої, основна проблема у страхуванні майна від воєнних ризиків полягає в іноземному перестрахуванні, яке або непомірно дороге, або повністю відсутнє. Іноземні перестраховики здебільшого оцінюють воєнні ризики по нерухомому майну в десятки відсотків від вартості об’єкта.

"Одного разу ми отримали котирування по страхуванню одного з найбільших торговельних центрів Києва — тариф складав 25%, тому угоду не було укладено. Сьогодні перестраховик може дати один тариф, а вже наступного дня після чергового обстрілу тариф зростає в декілька разів або перестраховик взагалі відкликає котирування", — пояснює Марина Авдєєва.

Запровадження державної програми компенсації премій може стати першим кроком до створення системного механізму покриття воєнних ризиків. Водночас учасники ринку наголошують, що для її ефективності потрібні: прозорий порядок оцінки збитків, стабільне фінансування з бюджету та залучення міжнародних перестраховиків.