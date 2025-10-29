Страхование военных рисков: что предлагает государство и на что рассчитывает бизнес

Правительство запускает государственную программу страхования военных рисков бизнеса, которую планировалось запустить еще с 1 октября. Программа должна стать системным механизмом, призванным защитить предприятия от последствий боевых действий и стимулировать инвестиции в регионы с повышенным уровнем военных рисков.

Что предполагает программа и что о ней думает бизнес — разбиралось Delo.ua.

Что предполагает программа

Кабинет Министров Украины одобрил постановление, утвердившее порядок предоставления частичной компенсации имущества субъектов хозяйствования, уничтоженного или поврежденного в результате вооруженной агрессии Российской Федерации, а также частичной компенсации страховых премий по договорам страхования от военных рисков.

Это решение создает правовую основу для запуска нового государственного механизма поддержки бизнеса, объединяющего два компонента:

прямую компенсацию ущерба для предприятий в прифронтовых регионах,

компенсацию части страхового платежа для бизнеса на всей территории Украины.

"Сегодня бизнесу трудно застраховать имущество от военных рисков — это дорого, а на прифронтовых территориях вообще невозможно. Правительственное решение должно изменить ситуацию: там, где страхование недоступно, государство будет компенсировать предприятиям часть убытков напрямую через Экспортно-кредитное агентство. А где страховые компании работают, предприниматели получат возмещение части страхового платежа, чтобы услуга стала доступнее", — отметил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев.

Прямая компенсация ущерба для прифронтовых регионов

Механизм будет действовать для предпринимателей, работающих на территориях повышенного риска — в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях. Бизнес сможет получить частичную компенсацию стоимости поврежденного или разрушенного имущества — зданий, складов, оборудования и т.д.

Максимальная сумма компенсации составит 10 миллионов гривен, но не больше фактического ущерба. Если предприятие уже получало компенсацию или пособие из государственного или местного бюджета, сумма компенсации уменьшается на размер полученных средств.

Заявки будет рассматривать Экспортно-кредитное агентство (ЭКА), которое будет администрировать все выплаты за счет государственного бюджета. При подаче заявки предприниматель уплачивает единовременный взнос в размере 0,5% от заявленной суммы предполагаемого ущерба на счет ЭКА. После получения компенсации государству переходит право требования к Российской Федерации на соответствующую сумму убытков.

Компенсация части страхового платежа для бизнеса по всей Украине

На территориях, где страховые компании готовы предоставлять услугу страхования бизнеса от военных рисков, предприятие самостоятельно выбирает такую компанию, заключает с ней договор и платит страховую премию (стоимость полиса).

После окончания срока действия договора бизнес сможет обратиться в ЭКА и получить компенсацию части уплаченного платежа — до 1 миллиона гривен. По каждому заявлению уплачивается взнос 5000 грн на счет ЭКА.

Это позволит предпринимателям реально пользоваться услугами страхования военных рисков, а страховым компаниям развивать этот сегмент рынка, убеждены в правительстве.

Кто может воспользоваться механизмом

Физические лица-предприниматели и юридические лица частного сектора.

Не могут участвовать в программе: государственные и коммунальные предприятия, нерезиденты Украины, компании под санкциями или связанные с РФ или Беларусью, предприятия с налоговыми долгами или в состоянии банкротства.

Компенсация предоставляется по объектам, поврежденным или разрушенным после вступления в силу постановления, а также по договорам страхования, заключенным после этой даты.

Что думает бизнес о госпрограмме

В ожидании полноценного запуска госпрограммы украинские страховые компании уже разрабатывают и тестируют свои решения для покрытия военных рисков. Представители рынка рассказали редакции Delo.ua, как работает этот сегмент сегодня, каковы ожидания рынка относительно государственной программы страхования военных рисков, и что может повлиять на ее эффективность.

Глава правления СК ИНГО Андрей Семченко считает, что появление государственной программы станет правильным шагом по снижению стоимости полисов военных рисков для бизнеса.

"Она может удешевить полис для бизнеса. А чем ниже тариф, тем больше шансов, что предприятия согласятся страховать военные риски. К примеру, снижение порога входа может повысить вероятность заключения договоров для малого и среднего бизнеса", — объясняет эксперт.

В то же время, по его словам, не стоит ждать мгновенного массового эффекта. Спрос на такие полисы будет расти постепенно, ведь решение бизнеса все равно будет зависеть от их индивидуальной оценки риска, цены и риск-аппетита (желание принимать эти риски на страхование) у страховщиков.

"Даже если механизм еще не начал действовать фактически, само появление такой инициативы означает, что государство признает страхование одним из инструментов экономической устойчивости. Наличие инструмента страхования военных рисков — это тоже положительный сигнал для инвесторов и кредиторов", — добавляет Андрей Семченко.

Член правления ARX Максим Межебицкий ожидает существенного роста спроса на страхование военных рисков после объявления государственной программы компенсации страховых премий. Он отмечает, что в настоящее время спрос на этот продукт высок, однако ключевым сдерживающим фактором остается его стоимость.

"В рамках нашего сотрудничества с Lloyd's мы предоставили около сотни котировок, но заключили лишь пять контрактов. Средний тариф составил около 5%. Частичная компенсация со стороны государства может стать решающим фактором, который сделает страхование более доступным и повысит конверсию. Насколько именно — будет зависеть от доли премии, которую будет компенсировать государство", — говорит Максим Межебицкий.

По его словам, наибольший интерес в страховании военных рисков демонстрируют компании из производственной, аграрной и логистической отраслей. Это бизнесы с большими материальными активами: техникой, складскими или производственными мощностями и т.д.

Международные перестраховщики, с которыми сотрудничает компания ARX, не покрывают объекты, расположенные в зоне активных боевых действий или вблизи фронтовой линии. Однако в более спокойных регионах страхование вполне возможно, и именно там, по словам эксперта, государственная программа компенсации может стать реальным стимулом для бизнеса защитить свои активы.

По словам совладелицы и главы наблюдательного совета СК "Арсенал Страхование" Марины Авдеевой, основная проблема в страховании имущества от военных рисков заключается в иностранном перестраховании, которое либо непомерно дорого, либо полностью отсутствует. Иностранные перестраховщики в большинстве своем оценивают военные риски по недвижимому имуществу в десятки процентов от стоимости объекта.

"Однажды мы получили котировки по страхованию одного из крупнейших торговых центров Киева — тариф составлял 25%, поэтому соглашение не было заключено. Сегодня перестраховщик может дать один тариф, а уже на следующий день после очередного обстрела тариф растет в несколько раз или перестраховщик вообще отзывает котировки", — объясняет Марина Авдеева.

Введение государственной программы компенсации премий может стать первым шагом в создании системного механизма покрытия военных рисков. В то же время участники рынка отмечают, что для его эффективности нужны: прозрачный порядок оценки убытков, стабильное финансирование из бюджета и привлечение международных перестраховщиков.