Правительство запускает механизм компенсации военных рисков для украинского бизнеса

Предприятия с территорий повышенного риска смогут получить до 10 млн грн компенсации за поврежденное или уничтоженное имущество в результате атак. После фиксации убытков и предоставления документов в ЧАО "Экспортно-кредитное агентство" государство возмещает часть потерь в пределах этого лимита.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на ссылку на сообщение премьер-министра Юлии Свириденко.

По ее словам, для бизнеса по всей Украине действует модель, подобная программе "5-7-9%": государство компенсирует часть стоимости страховых премий по договорам страхования от военных рисков, чтобы снизить тариф для предприятий до 1%.

"К примеру, если предприятие в Ровенской области страхует имущество на 50 млн грн по ставке 3%, государство покроет две трети стоимости этой страховки - но не более 1 млн грн в год ", - рассказывает она.

Как подать заявку

Подать заявку можно онлайн на сайте ЧАО "Экспортно-кредитное агентство" или на платформе "Дія.Бізнес". Компенсация покрывает ущерб от ракетных и дроновых ударов, обломков ПВО, пожаров, взрывов и ударной волны.

После выплаты компенсации право требования к России возместить ущерб переходит государству.

Свириденко добавляет, что такой механизм был необходим бизнесу с первых месяцев войны: без страхования военных рисков невозможно планировать работу и восстановление. За последний год атаки на объекты бизнеса выросли более чем в три раза, поэтому финансовые гарантии критически нужны.

В марте украинские компании получили доступ к новой программе страхования военных рисков, введенной ЕБРР в сотрудничестве с международными страховыми компаниями.

Летом на международной конференции по восстановлению Украины URC 2025 в Риме Многостороннее агентство по гарантиям инвестиций (MIGA) предоставило 185 млн евро страховых гарантий для поддержки украинских банков и малого бизнеса