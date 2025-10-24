Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,90

+0,14

EUR

48,55

+0,18

Наличный курс:

USD

42,20

42,10

EUR

49,22

49,00

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Правительство запускает механизм компенсации военных рисков для украинского бизнеса

Предприятия из прифронтовых регионов могут получить до 10 млн грн возмещения
Предприятия из прифронтовых регионов могут получить до 10 млн грн возмещения / Юлия Свириденко

Предприятия с территорий повышенного риска смогут получить до 10 млн грн компенсации за поврежденное или уничтоженное имущество в результате атак. После фиксации убытков и предоставления документов в ЧАО "Экспортно-кредитное агентство" государство возмещает часть потерь в пределах этого лимита.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на ссылку на сообщение премьер-министра Юлии Свириденко.

По ее словам, для бизнеса по всей Украине действует модель, подобная программе "5-7-9%": государство компенсирует часть стоимости страховых премий по договорам страхования от военных рисков, чтобы снизить тариф для предприятий до 1%.

"К примеру, если предприятие в Ровенской области страхует имущество на 50 млн грн по ставке 3%, государство покроет две трети стоимости этой страховки - но не более 1 млн грн в год ", - рассказывает она.

Как подать заявку

Подать заявку можно онлайн на сайте ЧАО "Экспортно-кредитное агентство" или на платформе "Дія.Бізнес". Компенсация покрывает ущерб от ракетных и дроновых ударов, обломков ПВО, пожаров, взрывов и ударной волны.

После выплаты компенсации право требования к России возместить ущерб переходит государству.

Свириденко добавляет, что такой механизм был необходим бизнесу с первых месяцев войны: без страхования военных рисков невозможно планировать работу и восстановление. За последний год атаки на объекты бизнеса выросли более чем в три раза, поэтому финансовые гарантии критически нужны.

В марте украинские компании получили доступ к новой программе страхования военных рисков, введенной ЕБРР в сотрудничестве с международными страховыми компаниями.

Летом на международной конференции по восстановлению Украины URC 2025 в Риме Многостороннее агентство по гарантиям инвестиций (MIGA) предоставило 185 млн евро страховых гарантий для поддержки украинских банков и малого бизнеса

Автор:
Татьяна Гойденко