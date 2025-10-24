Уряд запускає механізм компенсації воєнних ризиків для українського бізнесу

Підприємства з територій підвищеного ризику зможуть отримати до 10 млн грн компенсації за пошкоджене або знищене майно внаслідок атак. Після фіксації збитків і подання документів до ПрАТ "Експортно-кредитне агентство" держава відшкодовує частину втрат у межах цього ліміту.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на з посиланням на повідомлення прем’єр-міністерки Юлії Свириденко.

За її словами, для бізнесу по всій Україні діє модель, подібна до програми "5-7-9%": держава компенсує частину вартості страхових премій за договорами страхування від воєнних ризиків, щоб знизити тариф для підприємств до 1%.

"Наприклад, якщо підприємство у Рівненській області страхує майно на 50 млн грн за ставкою 3%, держава покриє дві третини вартості цієї страховки — але не більше 1 млн грн на рік", - розповідає вона.

Як подати заявку

Подати заявку можна онлайн на сайті ПрАТ "Експортно-кредитне агентство" або на платформі "Дія.Бізнес". Компенсація покриває збитки від ракетних та дронових ударів, уламків ППО, пожеж, вибухів і ударної хвилі.

Після виплати компенсації право вимоги до Росії відшкодувати збитки переходить державі.

Свириденко додає, що такий механізм був необхідний для бізнесу з перших місяців війни: без страхування воєнних ризиків неможливо планувати роботу та відновлення. За останній рік атаки на об’єкти бізнесу зросли більш ніж утричі, тому фінансові гарантії критично потрібні.

Додамо, у березні українські компанії отримали доступ до нової програми страхування воєнних ризиків, запровадженої ЄБРР у співпраці з міжнародними страховими компаніями.

Влітку на міжнародній конференції з відновлення України URC 2025 у Римі Багатостороннє агентство з гарантій інвестицій (MIGA), надало 185 млн євро страхових гарантій для підтримки українських банків і малого бізнесу