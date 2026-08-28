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Долг за коммуналку достиг 104 млрд грн: за что украинцы должны больше всего

коммуналка
Госстат раскрыл данные о долге населения за коммунальные услуги / Depositphotos

Долг украинцев за жилищно-коммунальные услуги по состоянию на 30 июня 2026 достиг 104,2 млрд грн. Большая часть этой суммы приходится на счета за отопление и горячую воду.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила Государственная служба статистики.

Во II квартале 2026 года бытовым потребителям было начислено 53,5 млрд. грн. за потребленные коммунальные услуги. При этом население уплатило 67,1 млрд грн, что свидетельствует о постепенном погашении предварительных задолженностей в межотопительный период.

Структура задолженности за жилищно-коммунальные услуги на конец июня:

  • Снабжение тепловой энергии и горячей воды: 33,8 млрд грн
  • Снабжение и распределение природного газа: 29,1 млрд грн
  • Снабжение и распределение электроэнергии: 17,3 млрд грн
  • Централизованное водоснабжение и водоотвод: 10,5 млрд грн
  • Управление многоквартирным домом: 10,1 млрд. грн.
  • Управление бытовыми отходами: 3,4 млрд. грн.
Фото 2 — Долг за коммуналку достиг 104 млрд грн: за что украинцы должны больше всего

Напомним, в Украине за полгода открыли более 108 тысяч исполнительных производств из-за долгов за коммунальные услуги. Больше должников на Харьковщине, а чаще всего украинцы не платят за теплоснабжение.

Автор:
Татьяна Бессараб

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