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Борг за комуналку сягнув 104 млрд грн: за що українці винні найбільше

комуналка
Держстат розкрив дані про борг населення за комунальні послуги / Depositphotos

Борг українців за житлово-комунальні послуги станом на 30 червня 2026 року досяг 104,2 млрд грн. Найбільша частина цієї суми припадає на рахунки за опалення та гарячу воду.

Як пише Delo.ua, про це повідомила Державна служба статистики.

У II кварталі 2026 року побутовим споживачам було нараховано 53,5 млрд грн за спожиті комунальні послуги. При цьому населення сплатило 67,1 млрд грн, що свідчить про поступове погашення попередніх заборгованостей у міжопалювальний період.

Структура заборгованості за житлово-комунальні послуги на кінець червня:

  • Постачання теплової енергії та гарячої води: 33,8 млрд грн
  • Постачання та розподіл природного газу: 29,1 млрд грн
  • Постачання та розподіл електроенергії: 17,3 млрд грн
  • Централізоване водопостачання та водовідведення: 10,5 млрд грн
  • Управління багатоквартирним будинком: 10,1 млрд грн
  • Управління побутовими відходами: 3,4 млрд грн
Фото 2 — Борг за комуналку сягнув 104 млрд грн: за що українці винні найбільше

Нагадаємо, в Україні за пів року відкрили понад 108 тисяч виконавчих проваджень через борги за комунальні послуги. Найбільше боржників на Харківщині, а найчастіше українці не сплачують за теплопостачання.

Автор:
Тетяна Бесараб

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