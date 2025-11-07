Страхування ризиків та бронювання кадрів: названо головні потреби бізнесу в умовах війни – опитування

Ключовим викликом для українського бізнесу в більшості регіонів є брак кадрів через мобілізацію та виїзд спеціалістів. Для покращення умов ведення бізнесу підприємці вважають необхідними страхування воєнних ризиків, відновлення інфраструктури та зниження податків на зарплату.

Як пише Delo.ua, про це свідчать результати опитування бізнес-клімату в різних регіонах України, що проведено Європейською Бізнес Асоціацією (ЄБА).

ЄБА оприлюднила результати щорічного опитування, що охопило чотири ключові регіони України — Львів, Дніпро, Одесу та Харків, щоб оцінити поточні умови ведення бізнесу, вплив війни на роботу підприємців та дізнатися про виклики і потреби компаній.

Звіт показав, що, умови ведення бізнесу в усіх регіонах покращилися порівняно з попереднім роком. Інтегральна оцінка індексу склала у Львові – 2,64 бала (2,62 у 2024 році), у Дніпрі – 2,44 бала (2,20), в Одесі – 2,39 бала (2,15) та у Харкові – 1,92 бала (1,45).

Втім спільними викликами для більшості регіонів є питання браку персоналу, зокрема через виїзд спеціалістів за кордон та мобілізацію, що породжує запит на ефективну та зрозумілу процедуру бронювання.

До того ж покращити умови ведення бізнесу, на думку підприємців у регіонах, може страхування воєнних ризиків, збереження та відновлення інфраструктури, зменшення навантаження на фонд оплати праці та інші заходи.

Опитування проводилося з 11 вересня до 13 жовтня 2025 року. Участь у дослідженні взяли представники 73 компаній з регіональних офісів Європейської Бізнес Асоціації.

Нагадаємо, уряд розширив підстави для бронювання від мобілізації 100% працівників критично важливих підприємств у прифронтових регіонах та дозволив бронювати співробітників виробникам дронів різних типів.