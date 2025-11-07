Запланована подія 2

Страхование рисков и бронирование кадров: названы главные потребности бизнеса в условиях войны – опрос

бизнес
Нехватка персонала стала главным вызовом для регионального бизнеса

Ключевым вызовом для бизнеса в большинстве регионов является нехватка кадров из-за мобилизации и выезда специалистов. Для улучшения условий ведения бизнеса предприниматели считают необходимым страхование военных рисков, восстановление инфраструктуры и снижение налогов на зарплату.

Как пишет Delo.ua, об этом свидетельствуют результаты опроса бизнес-климата в разных регионах Украины, проведенного Европейской Бизнес Ассоциацией (ЕБА).

ЕБА обнародовала результаты ежегодного опроса, охватившего четыре ключевых региона Украины - Львов, Днепр, Одессу и Харьков, чтобы оценить текущие условия ведения бизнеса, влияние войны на работу предпринимателей и узнать о вызовах и потребностях компаний.

Отчет показал, что условия ведения бизнеса во всех регионах улучшились по сравнению с предыдущим годом. Интегральная оценка индекса составила в   Львове – 2,64 балла   (2,62 в 2024 году), в   Днепре – 2,44 балла   (2,20), в   Одессе – 2,39 балла   (2,15) и в   Харькове – 1,92 балла   (1,45).

Впрочем, общими вызовами для большинства регионов являются вопросы нехватки персонала, в частности из-за выезда специалистов за границу и мобилизации, что порождает запрос на эффективную и понятную процедуру бронирования.

К тому же улучшить условия ведения бизнеса, по мнению предпринимателей в регионах, может быть страхование военных рисков, сохранение и восстановление инфраструктуры, уменьшение нагрузки на фонд оплаты труда и другие мероприятия.  

Опрос проводился с 11 сентября по 13 октября 2025 года. Участие в исследовании приняли представители 73 компаний из региональных офисов Европейской Бизнес Ассоциации.

Напомним, правительство расширило основания для бронирования от мобилизации 100% работников критически важных предприятий в прифронтовых регионах и разрешило бронировать сотрудников производителям дронов разных типов.

Автор:
Татьяна Бессараб